Matcha i kawa bezkofeinowa zyskują. Czyste i herbaty owocowe tracą

Według danych Listonic, tej jesieni Polacy przekonali się do kawy bezkofeinowej – we wrześniu jej popularność wzrosła o ponad 1500% r/r, podczas gdy w 2020 r. odnotowała ona spadek o ponad 90% r/r. Ponadto zmniejszyło się zainteresowanie kawą mieloną – prawie o 15%, zaś kawy ziarniste, rozpuszczalne i zbożowe odnotowały spadki rzędu 7-9%.

Konsumenci pokochali za to herbatę białą i matchę. We wrześniu br. ta pierwsza zaliczyła wzrost o ponad 38%, z kolei matcha – o ponad 46%. Rzadziej sięgaliśmy za to po herbaty czarne i owocowe – ich liczba na listach zakupowych zmniejszyła się o odpowiednio 7% i 14%.

W tym roku mniejszą popularnością cieszą się również napary ziołowe. W październiku największy spadek zanotował modny do niedawna czystek – o ponad 35% r/r. Eksperci Listonic zaobserwowali też mniej opakowań skrzypu i pokrzywy na listach zakupowych. We wrześniu 2021 r. Polacy uzupełnili domowe zapasy mięty oraz rumianku – zioła zanotowały ok. 17% wzrostu popularności w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.