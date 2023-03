Mateusz Gessler twarzą kampanii marki Somat

Mateusz Gessler to jeden z najlepszych polskich szefów kuchni, właściciel restauracji i prowadzący programy o tematyce kulinarnej. Marka Somat od ponad 50 lat jest zaś synonimem innowacyjnych środków do zmywarek, dając pewność, że naczynia będą perfekcyjnie czyste. A teraz ci dwaj eksperci nawiązują długofalową współpracę – Mateusz pokaże, jak żyć ze smakiem i czerpać przyjemność z gotowania, a Somat udowodni, że z dobrym środkiem do zmywarek kuchenne przygody mogą mieć tylko lśniące strony.