Matras SA ma ustanowionych 18 kuratorów

Dla spółki Matras SA sądy w całej Polsce ustanowiły aż 18 kuratorów. Komornikiem w postępowaniu o umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych jest ANNA SULICH.

Od 9 maja 2019 kuratorem jest Edward Koziarzewski, powołany postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, wydział X Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

6 listopada 2019 roku kuratorem została też Anna Katarzyna Boruc Jaworska powołana postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

3 stycznia kuratorem została Agnieszka Grażewicz powołana postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Magdalena Bujak, Olgierd Januszek, Paulina Serafin-Mróz, Łukasz Buchała i Magdalena Joanna Wełnowska oraz Michał Wieczoryński, Anna Archacka, Aleksandra Grządziel, Kamil Banasik, Iwona Szymanek- Mazur, Sylwia Szmigielska, Daria Tkaczyk, Magdalena Sobolewska, którzy reprezentują praw pozwanego w sprawach przed sądami w Koszalinie, Warszawie, Katowicach, Tarnowie, Bydgoszczy, Krakowie, Dzierżoniowie, Lublinie.

Dodatkowo od 22 maja 2020 Wojciech Władysław Marczak został powołany na kuratora postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy do podejmowania czynności zmierzających do powołania zarządu, a w razie potrzeby likwidacji spółki, a także do zastępowania spółki przed Sądem Okręgowym w Warszawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.