Rozwiązaniem, wprowadzonym na czas pandemii, które się dobrze sprawdziło, było skrócenie procesu rekrutacji. – Maxi Zoo nie wymagało przesyłania CV, cały proces rekrutacyjny sprowadzał się do rozmowy z potencjalnym kandydatem lub kandydatką. Dodatkowym atutem jest zatrudnianie pracowników, którzy przejdą rekrutację, od razu na czas nieokreślony, bez okresu próbnego. W obecnych, niepewnych czasach daje to nowozatrudnionym poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa - wskazuje Wojciech Kamiński, prezes.

- Staramy się stworzyć naszym pracownikom jak najlepsze środowisko pracy – bez lęku o przyszłość. Co prawda nasze sklepy w galeriach handlowych pozostały otwarte w trakcie lockdownów, ale zmieniające się obostrzenia nie dawały pewności, że taki stan rzeczy się utrzyma. Pomimo pandemii nie tylko utrzymaliśmy zatrudnienie na wcześniejszym poziomie, ale też zatrudnialiśmy nowe osoby i otwieraliśmy nowe sklepy. Obecnie testujemy nowy format – są to mniejsze sklepy, położone nie w centrach czy parkach handlowych, lecz blisko klienta, pełniące funkcję sklepów osiedlowych. Pierwszy taki sklep został otwarty na warszawskim Żoliborzu. Klienci zaczęli poszukiwać rozwiązań, które pozwolą zrobić im bezpieczne zakupy dla swoich pupili chociażby podczas wspólnego spaceru po najbliższej okolicy – podkreślił Wojciech Kamiński.

Przeczytaj także: Maxi Zoo startuje z formatem osiedlowym

Kolejnym elementem zwinnego zarządzania jest decyzja o skróceniu łańcucha dostaw. Aktualnie towary są dostarczane do sklepów stacjonarnych i do kupujących w sklepie online z magazynu centralnego w Niemczech, co w czasie pandemii powodowało wydłużenie czasu dostawy. Dlatego jeszcze w tym roku, przy współpracy z zewnętrznym partnerem, zostanie uruchomione centrum logistyczne do obsługi segmentu B2C, a w najbliższym czasie powstanie własne centrum dystrybucyjne. Docelowo ma to być model łączony: centrum dystrybucyjne dla klientów e-commerce, potem B2B, ale równocześnie realizowanie dostaw ze sklepów stacjonarnych.

Rok 2020 Maxi Zoo Polska zakończyło z 48 sklepami, otwierając 5 nowych placówek, w tym roku liczba ta zwiększy się do około sześćdziesięciu, przy czym siedem zostało otwarte. W kolejnych latach będzie powstawać co roku kilkanaście obiektów, tak by na koniec 2023 było ich około setki. W 2020 r. Maxi Zoo zainwestowała w rozwój około 2 mln EUR, a w latach 2021-2023 planuje wydać kilkanaście milionów euro. Firma finansuje rozwój z wypracowanego zysku oraz wsparcia Fressnapf, spółki-matki.