Maxima dokonała rotacji siedmiu menedżerów

Tomas Rupšys, który zarządza Maximą Latvija od ponad roku, został mianowany dyrektorem generalnym Maxima LT i został wybrany na prezesa zarządu. Karolina Zygmantė przejmuje kierownictwo Maximy Latvija i zostaje członkiem zarządu MAXIMA GRUPĖ, UAB. Do tej pory zajmowała stanowisko CFO Maxima Grupė, a stanowisko to przejmuje Povilas Šulys, który od dwóch lat zarządza powiązanymi spółkami Ermi Group i Ermitažas. Agnė Voverė zostaje nowym dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Ermi Group. A. Voverė tymczasowo przenosi zarządzanie MAXIMA International Sourcing, UAB, do Mykolas Navickas, obecnego dyrektora finansowego firmy.

Kadencja Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu MAXIMA GRUPĖ, UAB została również odnowiona na nową czteroletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej: Evelina Černienė (przewodnicząca), Laimonas Devyžis i Manfredas Dargužis. W skład Komitetu Audytu wchodzą: Irena Petruškevičienė (Przewodnicząca i Członek Niezależny), Rasa Milašiūnienė (Członek Niezależny) oraz Evelina Černienė.

- Maximę LT opuszczam w trakcie załadunku ciężarówki z artykułami spożywczymi dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Wczoraj przekazaliśmy Litewskiemu Bankowi Żywności 1000 kompletów niezbędnych towarów dla uchodźców. Naszym priorytetem stała się pomoc mieszkańcom Ukrainy i Ukraińcom przybywającym obecnie na Litwę, ale równie ważne jest dalsze wykonywanie tego, co jest naszym podstawowym codziennym obowiązkiem: dostarczanie żywności mieszkańcom naszego kraju i robienie tego w sposób odpowiedzialny – mówi Jolanta Bivainytė.