Maxima zatrudni niepracujących z powodu koronawirusa

Litewska grupa detaliczna Maxima, w Polsce posiadająca sieć sklepów Stokrotka, ogłosiła, że w swoim ojczystym kraju zaoferuje krótkoterminowe możliwości zatrudnienia osobom doświadczającym przestojów z powodu wybuchu epidemii koronawirusa.

Gunita Kiesnere, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Maxima Litwa, powiedziała: - Widząc stopień, w jakim sytuacja kryzysowa dotyka wiele firm i ich pracowników, a także ograniczoną zdolność rządu do udzielania wsparcia każdemu, postanowiliśmy okazać solidarność w trudnych chwilach i rozmawiać z pracownikami, którzy mają przestoje. Oferujemy możliwości pracy, z możliwością powrotu do poprzedniej branży, gdy tylko sytuacja wróci do normy.

Maxima szuka dodatkowego personelu do uzupełniania regałów w sklepach, a także pracy przy zamówieniach, wysyłkach oraz usługach kurierskich dla sklepu internetowego Barbora.