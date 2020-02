Mazgaj prosi KNF o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Były prezes Almy ma zapłacić 100 tys. zł kary

Jerzy Mazgaj, były prezes Alma Market, zwrócił się do KNFu o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ramach której wraz z byłym menedżerem spółki dostał karę finansową.

Chodzi o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF z 21 stycznia 2020 r. nakładającej na: Jerzego Mazgaja karę pieniężną w wysokości 100 000 zł i Mariusza Wojdona karę pieniężną w wysokości 80 000 zł

wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Alma Market SA w upadłości. Naruszenie dotyczy skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku oraz skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku w okresie.

Według KNF spółka publiczna rażąco naruszyła obowiązki informacyjne ponieważ nie ujawniła w między innymi "występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności". Według Komisji zarząd spółki miał wiedzę o występowaniu okoliczności, które mogły wpłynąć na zdolność do kontynuowania działalności przez Alma Market.