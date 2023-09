Mazurska Manufaktura startuje z konkursem. Co tydzień do wygrania wakacyjne vouchery

Jurand to legendarna marka piwa z Warmii i Mazur, która została kilka lat temu reaktywowana na bazie historycznych receptur przez Mazurską Manufakturę S.A. - producenta rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz regionalnego piwa. Równocześnie firma konsekwentnie działa na rzecz wskrzeszenia i przywrócenia dawnej, piwowarskiej świetności Browarowi Szczytno, w którym mieści się siedziba spółki. Od kilku lat trwa więc rewitalizacja tego ponad 120-letniego, zabytkowego kompleksu budynków Browaru.

Jurand ułatwia celebrowanie wspólnych chwil

Od momentu powrotu na rynek piwo Jurand, dostępne w kilku odsłonach, zdobywa coraz więcej fanów, nie tylko na Warmii i Mazurach, ale i w całej Polsce. Na osłodę końca wakacji producent Juranda przygotował dla (pełnoletnich) miłośników piwa niespodziankę w formie konkursu z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.

- Naszej marce od początku przyświeca idea doceniania i pielęgnowania tego, co wartościowe - historii, relacji, dobrych smaków, wspomnień. Poprzez nasz konkurs chcemy zachęcić i ułatwić fanom Juranda zorganizowanie wyjazdu w towarzystwie rodziny czy przyjaciół, tak by mieli oni okazję do celebrowania wśród bliskich tych niepowtarzalnych, bezcennych momentów - mówi Paulina Pac z działu marketingu Mazurskiej Manufaktury.

Co zrobić, by mieć szansę na wygraną?

Konkurs rusza oficjalnie 11 września br. Aby wziąć w nim udział wystarczy kupić butelkę limitowanego piwa Jurand Premium ze specjalną etykietą i zachować paragon, a następnie odpowiedzieć w kreatywny sposób na pytanie zamieszczone w poście konkursowym na fanpage'u Browar Jurand Szczytno w serwisie Facebook.

Specjalnie powołane jury konkursowe będzie co tydzień w piątek, między 22 września a 24 listopada wybierać laureata, który otrzyma voucher na tygodniowy pobyt w jednym z nadmorskich resortów sieci Holiday Inn dla siebie i swoich bliskich. Organizator konkursu zapewni także na miejscu “towarzystwo” Juranda w postaci zapasu piwa Jurand. Łącznie zostanie przyznanych 10 voucherów.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na fanpage’u Browaru Jurand Szczytno w serwisie Facebook, a także w regulaminie konkursu dostępnym tutaj.

Mazurska Manufaktura - spółka rodzinna

Mazurska Manufaktura to założona w 2019 r. rodzinna spółka specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi segmentu premium, ale też działająca na rynku piw regionalnych i rzemieślniczych.

Firmy przeprowadziła rewitalizację zabytkowego browaru w Szczytnie na Mazurach, do którego wkrótce powróci produkcja lokalnej marki Jurand. To jedna z wielu reaktywowanych przez Mazurską Manufakturę historycznych marek piwa, które po latach nieobecności ponownie trafią na rynek.

Spółka rozwija także swoje portfolio piw rzemieślniczych, do których należy wrocławska marka Profesja. W 2023 roku Spółka zainwestowała także w kraftowy AleBrowar.