McDonald’s daje odpadom drugie życie

Od 2018 roku McDonald’s realizuje globalną strategię, która zakłada działania na rzecz ochrony planety w wielu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju.

Jednym z istotnych elementów strategii McDonald’s w Polsce jest ograniczenie wpływu na środowisko poprzez zamknięcie obiegu opakowań w restauracjach.



– Wiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale jesteśmy odpowiedzialnym partnerem zielonych rozwiązań i nie zamierzamy schodzić z tej drogi. Jutro zależy od nas – nas jako firmy, ale również nas jako społeczeństwa. Dzięki opracowanej przez polskiego recyklera innowacyjnej technologii już dziś jesteśmy w stanie przetworzyć w bezpieczny sposób opakowania papierowe z domieszką polimeru nawet jeśli były zabrudzone po posiłku. Dlatego wrzucanie zużytych opakowań przez naszych gości w restauracjach do odpowiednich frakcji jest ważne i umożliwia nam zamykanie obiegu opakowań poprzez dawanie im drugiego życia. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczyniają – mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Obieg zamknięty opakowań McDonald’s w praktyce

Już na etapie projektowania opakowań dostępnych w restauracjach McDonald’s, sieć dba o właściwy dobór surowców nadających się do recyklingu, skupiając się przede wszystkim na redukcji plastiku. Dziś 70% surowców, z których powstają opakowania to papier, tylko 5% opakowań stanowi plastik. Osiągnięcie tych proporcji możliwe było dzięki wprowadzanym konsekwentnie zmianom. Na przykład wycofaniu plastikowych słomek na rzecz ich papierowych odpowiedników, wprowadzeniu papierowych opakowań do lodów McFlurry oraz drewnianych sztućców. To pozwoliło na łączną redukcję 925 ton plastiku rocznie.

Kolejnym etapem procesu zamykania obiegu opakowań jest wyposażenie niemal wszystkich restauracji sieci (poza tymi zlokalizowanymi w centrach handlowych) w kosze do segregacji odpadów. Dzięki odpowiedniej selekcji odpady przekształcają się w cenne surowce, które można ponownie wykorzystać chroniąc zasoby naturalne. Odpady papierowe trafiają do polskiej papierni, firmy Milkan-Ryza, z którą McDonald’s nawiązał współpracę na początku 2020 roku. Dzięki innowacyjnej technologii wyposażonej w moduły czyszczące i odkażające, odzyskane surowce w postaci włókien papierowych zyskują zastosowanie jako materiał do produkcji ręczników papierowych, które trafiają z powrotem do restauracji sieci. Niebawem z włókien papierowych będą powstawać również tacki do napojów oraz papier toaletowy.

Opracowana wspólnie z recyklerem innowacyjna technologia pozwala przywracać do systemu także te „trudniejsze” odpady, w tym słomki, papierowe kubki po napojach zawierające tylko 4-6% plastiku, a nawet zabrudzone papierowe opakowania po burgerach. Naturalnie pozyskane w ten sposób produkty są najwyższej jakości i posiadają stosowne atesty. Dlatego tak ważne jest, żeby wspomniane opakowania trafiały do frakcji papier.

W ten sposób McDonald’s wprowadza do obiegu surowce, które po przetworzeniu wracają do restauracji w postaci pełnowartościowego atestowanego produktu, jakim są papierowe ręczniki, powstałe z najwyższej jakości papierowych włókien.