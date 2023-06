McDonald’s partnerem FEST Festivalu

Tegoroczna edycja FEST Festival odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia, zapowiada się wyjątkowo, bo oprócz artystów światowego formatu takich jak The Chemical Brothers, Kasabian czy Peggy Gou, na wydarzeniu będzie obecny również McDonald’s.

Partnerstwo McDonald’s z FEST Festivalem naturalnie wpisuje się w kolejną odsłonę kampanii marki „Jutro zależy od nas”, skupiającej się wokół procesu obiegu zamkniętego opakowań w restauracjach McDonald's.

Wierzymy, że jutro zależy od nas, ale również od nas, konsumentów, dlatego w ramach współpracy stawiamy na niestandardową komunikację, aby dotrzeć do młodych odbiorców w miejscu im bliskim i ważnym. Na terenie festiwalu powstanie wyjątkowa strefa edukacyjna McDonald’s, która w interaktywny sposób przybliży ideę obiegu zamkniętego opakowań w naszych restauracjach. Uczestnicy festiwalu zobaczą, co dzieje się z papierowymi opakowaniami, które trafiają do naszych koszy i dowiedzą się w jaki sposób dajemy odpadom drugie życie. W ramach akcji EcoHeroes, zadbamy również o czystość na terenie festiwalu, a uczestnicy będą mogli skorzystać ze specjalnej, limitowanej oferty znajdującej się w pobliskiej restauracji – zaznacza Magdalena Wasilewska, Brand Manager McDonald’s Polska.