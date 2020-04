McDonald's rusza z akcją promującą mycie rąk

McDonald’s Polska startuje z kampanią „Wszystko w naszych rękach”. Jej celem jest promocja częstego i odpowiedniego mycia rąk w angażujący użytkowników mediów społecznościowych sposób.

- Częste mycie rąk przez 30 sekund jest teraz niezwykle ważne. Wszyscy robimy to dla wspólnego bezpieczeństwa. W restauracjach McDonald’s standardy odpowiedniego mycia rąk są z nami od zawsze. Poprzez naszą kampanię chcemy pokazać, że mycie rąk może również angażować i być po prostu fajne – mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Koncepcja kampanii opiera się na specjalnie przygotowanym 30 sekundowym utworze oraz dedykowanym do niego układzie choreograficznym skupiającym się na myciu rąk. Utwór muzyczny przygotował Holak, raper, artysta młodego pokolenia.

Przeczytaj także: Majówka 2020 i start sezonu piwnego w nowej rzeczywistości

- Cieszę, się, że wziąłem udział w tej aktywacji. Chodzi o to, żeby przypomnieć jak istotne jest mycie rąk. Liczę, że dzięki formie w jakiej to zrobiliśmy, temat trafi do młodszych, a idea zostanie utrwalona. Myślę, że wszyscy możemy na tym skorzystać – mówi Mateusz Holak, raper.

Viralową akcję McDonald’s Polska rozpoczyna na TikToku z udziałem Z udziałem Oliwii, która na co dzień pracuje w restauracji McDonald’s w Białymstoku oraz postaci znanej z wcześniejszych reklam marki.

Przeczytaj także: CCC otwiera wszystkie sklepy i renegocjuje umowy

- Postać Babci, znana z reklamy kanapki McMuffin Twarożek i Rzodkiewka wywołała dużo pozytywnych emocji wśród odbiorców spotu. Po raz kolejny chcemy wywołać uśmiech na ich twarzach, dlatego do kampanii ponownie zaangażowaliśmy aktora - dodaje Anna Borys-Karwacka.