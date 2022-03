McDonald’s startuje z własnym programem lojalnościowym. Jakie nagrody?

Aplikacja McDonald’s zyskała nową funkcjonalność - program lojalnościowy MojeM Nagrody. Od 14 lutego za każde zamówienie zrealizowane w restauracjach pod złotymi łukami, goście są nagradzani punktami. W zależności od tego ile ich zgromadzą, mogą wymienić je na nagrody. Wśród nich znajdują się nie tylko ulubione produkty z menu McDonald’s, które można odebrać bezpośrednio w restauracji, ale o wiele więcej. Program lojalnościowy MojeM Nagrody dostępny jest dla wszystkich gości restauracji, posiadających zarejestrowane konto w aplikacji McDonald’s.

Jak zbierać punkty w ramach programu?

Wystarczy uruchomić aplikację McDonald’s, a następnie przejść do sekcji MojeM i zeskanować kartę MojeM Nagrody w trakcie składania zamówienia. Można je również zyskać odbierając OkazYEAH! lub korzystając z usługi Zamów i odbierz, pozwalającej gościom restauracji złożyć i opłacić zamówienie w aplikacji mobilnej, a odebrać w wygodny dla siebie sposób - na przykład w punkcie Drive Thru, przy ladzie kasowej czy stoliku. Punkty zostaną naliczone po realizacji transakcji, a za każdą wydaną złotówkę konto użytkownika zostanie zasilone o 10 punktów. Uzbierane punkty można wymienić na produkty McDonald’s oraz w okresie promocyjnym trwającym od 28.03 do 30.04.2022 r. na gadżety, takie jak skarpetki z motywem burgera Big Mac, komplet metalowych przypinek oraz tapety i dzwonki na telefony komórkowe.



Uruchomieniu MojeM Nagrody towarzyszy kampania marketingowa „Tutaj jesteś numerem 1”.