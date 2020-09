McDonald’s w kampanii związanej z pandemią na nowo opowie klasyczne bajki

McDonald’s przygotował nowe wersje klasycznych opowieści, wśród nich jest „Bajka o Kopciuszku, która nie poszła na bal” Fot. materiały prasowe

W skrojonych na miarę obecnych czasów, nowych wersjach najpiękniejszych bajek z dzieciństwa, znani bohaterowie stają przed całkiem współczesnymi wyzwaniami. W nowej kampanii McDonald’s oddaje w ręce dorosłych i dzieci historie, w których tradycyjne postacie z bajek podejmują ważne, aktualne tematy i pomagają wyrabiać dobre nawyki. Forma opowieści jest atrakcyjna i zrozumiała dla najmłodszych.

Eksperci są zgodni co do tego, że nauka przez zabawę i pozytywne skojarzenia jest jedną z najskuteczniejszych form edukacji. Dlatego McDonald’s przygotował nowe wersje klasycznych opowieści – „Bajka o Kopciuszku, która nie poszła na bal”, „Czerwony Kapturek i wilk, który nie trzymał dystansu” oraz „Królewna Śnieżka i umyte jabłko”, które czyta aktorka Anna Dereszowska.

- Celem bajkoterapii jest nauczenie dziecka czegoś ważnego, podsunięcie mu rozwiązania trapiącego go problemu, czy też pomoc w poradzeniu sobie z własnymi emocjami – mówi Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Jak zatem nauczyć dziecko zasad bezpieczeństwa wykorzystując znane i lubiane historie? - Należy wybrać bajkę, którą dziecko zna i lubi. Ma ona wywoływać u niego pozytywne emocje, to bardzo ważne! Następnie należy „przerobić” ją tak, by postacie, otoczenie i część głównego wątku pozostały niezmienione, a by morał z niej wynikający był całkowicie nowy i zaskakujący. Ma on ukazać, jak główny bohater zwycięża, rozwiązuje swój problem, czy też po prostu spotyka go coś bardzo miłego dzięki temu, iż przestrzegał on – często wbrew wszystkim dookoła – zasad „covidowej higieny” – tłumaczy Michał Kędzierski.

Premiera pierwszego odcinka odbyła się 2 września, publikacja kolejnych dwóch historii została zaplanowana w kolejnych tygodniach września.

Za realizację kampanii odpowiada agencja DDB, zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, a działania PR prowadzi agencja 24/7Communication. Kampania ma miejsce na platformach YouTube, VOD oraz Player.