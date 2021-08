McDonald’s wymienił sztućce na drewniane

McDonald’s realizuje długofalową strategię, która zakłada działania na rzecz ochrony klimatu, fot. mat. pras.

Od lipca br. we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce dostępne są wyłącznie drewniane sztućce. Zmiana ta przełoży się na redukcję plastiku o dodatkowe 220 ton rocznie. To kolejny element długofalowej strategii mającej na celu zamknięcie obiegu poprzez odpowiedni dobór surowców, właściwą segregację oraz ich recykling.

McDonald’s od 2018 roku realizuje długofalową strategię, która zakłada działania na rzecz ochrony klimatu w wielu obszarach. Kluczowym celem jest ograniczenie wpływu restauracji na środowisko poprzez zamknięcie obiegu.

Firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie korzystać wyłącznie z opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub ze źródeł certyfikowanych, a wszystkie opakowania, z których korzystają goście w restauracjach McDonald’s będą poddawane recyklingowi.

Redukcja plastiku

Sieć sukcesywnie dąży do zastąpienia plastikowych opakowań bardziej ekologicznymi odpowiednikami. Od stycznia 2020 roku goście McDonald’s w Polsce mogą korzystać wyłącznie z papierowych słomek i opakowań do lodów McFlurry®. Tylko w ubiegłym roku, dzięki tej zmianie zredukowano zużycie plastiku o 90 ton, co stanowi równowartość 1,5 mln plastikowych butelek.

W tym roku sieć wymieniła również kubki do shaków (co przekłada się na redukcję plastiku o ok. 280 ton rocznie) oraz miski do sałatek (redukcja 170 ton) na ich papierowe odpowiedniki. Kolejnym ważnym krokiem jest wymiana jednorazowych sztućców na drewniane. Tylko w 2019 roku w restauracjach w Polsce wydano ich aż 60 mln – w tym łyżeczek do kaw i deserów, czy noży i widelców do sałatek. Zmiana, którą sieć sukcesywnie wprowadzała od czerwca tego roku, ograniczy zużycie plastiku o kolejne 220 tony. Tylko w tym roku McDonald’s ograniczył zużycie plastiku o 835 ton. Obecnie opakowania plastikowe stanowią tylko 5% wszystkich dostępnych w restauracjach.

Recykling w każdej restauracji

We wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce dostępne są kosze umożliwiacie segregację śmieci przez gości sieci. Na początku 2020 roku McDonald’s w Polsce nawiązał współpracę z lokalną firmą Miklan-Ryza, zajmującą się przetwarzaniem odpadów poprzez odzyskiwanie włókien papierniczych z makulatury. Wprowadzenie opakowań papierowych oraz umożliwienie segregacji odpadów przez gości restauracji pozwala odzyskać włókna papierowe z 70% odpadów McDonald’s w celu ponownego przetworzenia. Obecnie w ponad 130 restauracjach dostępne są ręczniki papierowe, które powstały z opakowań restauracyjnych poddanych recyclingowi. Do końca tego roku proces zostanie wdrożony w 386 restauracjach.

McDonald’s w Polsce to ponad 470 restauracji prowadzonych głównie przez lokalnych przedsiębiorców. Tylko w 2019 roku zamówienia w lokalach złożyło ponad 300 mln gości.