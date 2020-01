McDonald's z lokalem w zabytkowym budynku

20 stycznia br. została otwarta restauracja McDonald's przy ul. Radzymińskiej 94a w Warszawie.



Kompleks na Radzymińskiej 94a stanowi połączenie dwóch budynków. Pierwszy z nich, o historycznym charakterze, został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Drugi posiada przeszkloną konstrukcję. Oba budynki zostały połączone ze sobą szklanym łącznikiem. Wykończono je w stylu LIM EXTREME II, który charakteryzuje się stonowaną kompozycją kolorystyczną różnych odcieni brązu i kolorów drewna z czerwonymi i turkusowymi akcentami.

To pierwsza tego typu inwestycja McDonald's, łącząca historyczny obiekt z nowym budynkiem

– komentuje Anna Borys-Karwacka, Dyrektor ds. korporacyjnych McDonald's Polska.

Przeczytaj także: Burger King w nowej reklamie nawiązuje do filmu Joker

Do użytku gości oddano 175 siedzących. Na zewnątrz restauracji znajduje się ogródek z 72 miejscami siedzącymi oraz parking dla samochodów osobowych liczący 19 miejsc.

Lokal jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Oferuje też darmowy dostęp do Internetu. Sprawną obsługę gości zapewnia 60 pracowników, w tym 10 menadżerów.