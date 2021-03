Meat&Bread ze sklepem w Dekadzie Kraków

Centrum handlowe Dekada Kraków rozszerza ofertę. 12 marca do najemców działających w obiekcie dołączyła nowa marka – Meat&Bread. Lokal oferuje produkty premium – wędliny i pieczywo.

Umowa najmu obejmuje przestrzeń o pow. ok. 55 mkw. Meat&Bread to oryginalny koncept, który koncentruje się na wyrobach mięsnych i wędliniarskich oraz świeżym pieczywie. To propozycja dla konsumentów, którzy cenią lokalność i produkty pochodzące od sprawdzonych dostawców.

- Ofertę przygotowujemy bardzo starannie, z myślą o potrzebach żywieniowych dorosłych i dzieci współpracujemy z dostawcami, którzy stosują naturalne składniki i tradycyjne receptury. W Meat&Bread można znaleźć zdrowe pieczywo na zakwasie, bez dodatków drożdży, a także szeroki wybór mięs i wędlin, w tym m.in. lubianą przez dzieci cielęcinę oraz trudno dostępne wyroby, takie jak sarnina, dziczyzna, mięso z królika czy kaczki – mówi Ewa Bartoszczyk, właścicielka Meat&Bread.

Komercjalizację Dekady Kraków prowadzi firma BOIG.