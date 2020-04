MediaMarkt: Jesteśmy w pełni przygotowani do otwarcia marketów

fot. Gregor Nawrath

Ze względu na zamknięcie większości sklepów stacjonarnych, intensywnie skupiamy się na sprzedaży online, przez infolinię oraz szybkich i bezpiecznych dostawach do klientów. W tym roku uzupełniliśmy ofertę o dostawę tego samego dnia w największych miastach. Udostępniliśmy także 20 tys. nowych punktów odbioru e-zamówień: paczkomaty, sklepy Żabka, stacje Orlen, kioski Ruchu i placówki Poczty Polskiej. Nasz zasięg działania rozszerzyliśmy również o kolejny, bardzo ważny kanał sprzedaży – Allegro - mówi Gregor Nawrath, dyrektor zarządzający siecią MediaMarkt.

- W wyniku bieżących ograniczeń wiele osób przeszło przyspieszony „kurs digitalizacji”, żeby korzystać z oferty sklepów internetowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy szereg możliwości ułatwiających proces zakupów online, takich jak: porada online, płatności odroczone, raty 0%. Zamówienia można składać również za pośrednictwem infolinii, która działa przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8:00-21:00.

Konsumenci kupują coraz więcej nowoczesnych urządzeń, dlatego istotne jest dla nich fachowe i szybkie wsparcie w procesie zakupowym. Naszym atutem jest kompleksowe podejście do potrzeb użytkowników nowych technologii – poza samym produktem mają do dyspozycji szereg usług, które pozwolą w pełni korzystać z możliwości zakupionego sprzętu. W dobie zdalnej pracy i nauki dużym zainteresowaniem cieszą się np. usługi związane z zakupem komputerów i urządzeń mobilnych, takie jak konfiguracja czy zabezpieczenie ekranu smartfona antybakteryjną folią ochronną. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki i pracujemy nad ich dalszym rozwojem.

Wśród naszych grup docelowych są również klienci biznesowi. Dostarczamy im rozwiązania skrojone pod indywidualne potrzeby przedsiębiorców. Będziemy intensywnie rozwijać ten obszar naszej działalności.

Naszym kluczowym kanałem dystrybucji są sklepy stacjonarne, dlatego bardzo ważne jest dla nas jak najszybsze otwarcie wszystkich marketów. Jesteśmy w pełni przygotowani do otwarcia marketów, w których będą zachowane wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa - deklaruje Gregor Nawrath.