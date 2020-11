MediaMarkt: karta podarunkowa za stary telefon

MediaMarkt od niedawna przyjmuje w sklepach większość modeli używanych telefonów i smartfonów. Specjalista w sklepie sieci wycenia ich wartość, a kwota zasila kartę podarunkową, do wykorzystania w MediaMarkt.

Wysokość kwoty, którą otrzymamy będzie zależała od modelu i stanu urządzenia. Po akceptacji warunków pracownicy przekazują nam kartę podarunkową na uzgodnioną wcześniej kwotę. Wymiany sprzętu na kratę podarunkową możemy dokonać tylko stacjonarnie – ocena wartości telefonu przez Internet jest niemożliwa.

Kolejną nową usługą, z której mogą skorzystać na razie mieszkańcy Warszawy i Krakowa, jest „Złota rączka”. Gdy mamy problem z montażem czy demontażem sprzętu, potrzebujemy małego wsparcia przy remoncie lub przeprowadzce, można kupić kartę z wybraną usługą, a następnie umówić telefonicznie wizytę fachowca. Infolinia (tel. 525 219 219) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

- Usługa montażu to jednorazowy koszt 169 zł,

- Usługa czyszczenia i montażu (do 3 godzin) – 279 zł,

- Usługa czyszczenia i montażu (do 5 godzin) – 699 zł.

MediaMarkt oferuje też pogwarancyjne naprawy sprzętów, również tych kupionych w innych sklepach.