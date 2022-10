MediaMarkt z nową kampanią marketingową

Nowa kampania marki skupia się na ludziach, ich pasjach i potrzebach. Hasło „Let’s Go!” to impuls do działania, odkrywania swojego potencjału i radości z życia dzięki nowym technologiom! „Let’s Go!” łączy wszystkie działania marketingowe i spaja całą komunikację – zarówno na zewnątrz, jak i do pracowników marki. Nowa kampania ma bardzo emocjonalny wymiar, dlatego aktywizuje i porusza odbiorców. Jest to możliwe dzięki temu, że adresuje 3 podstawowe obszary:

· EMOCJE poruszają i trafiają do serc klientów

· USŁUGI odwołują się do potrzeb i racjonalnych decyzji klienta

· OFERTA PRODUKTOWA stawia na konkretne korzyści w atrakcyjnych cenach

Wychodzimy do klientów z przesłaniem „Let’s Go!”, które jest zaproszeniem do odkrywania technologii na nowo, korzystania z jej nieograniczonych możliwości i cieszenia się nią każdego dnia i w każdych okolicznościach! Pokazujemy, że poprzez profesjonalną obsługę i szeroką ofertę dopasowanych usług wzbogacamy, ale zarazem upraszczamy życie naszych klientów – użytkowników nowych technologii – mówi Anna Tutak-Kordyl, dyrektor marketingu.

Kampania skupia się na ludziach i ich różnych potrzebach, które marka doskonale rozumie i potrafi na nie odpowiedzieć oferując optymalne rozwiązania. Hasło „Let’s Go!” pokazuje siłę, która napędza do działania i tworzenia jeszcze lepszych doświadczeń dzięki nowym technologiom. Jest to spójne z celem MediaMarkt, który dąży do osiągnięcia pozycji Mistrza Technologicznych Doświadczeń (Electronics Experience Champion).

MediaMarkt zadbał także o spójny wizerunek marki jako pracodawcy. Pod hasłem „Let's Go!” zostaje uruchomiona międzynarodowa kampania Employer Brandingowa, która będzie realizowana w różnych kanałach komunikacji.