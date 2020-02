Medisept z nową kampanią reklamową

Najnowsza kampania Medisept skierowana jest do matki z dziećmi, fot. materiały prasowe

Wraz z początkiem lutego Medisept, polski producent profesjonalnych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji, ruszył z nową kampanią dezynfekcyjnych produktów konsumenckich. Działania komunikacyjne obejmują spoty telewizyjne, digital oraz PR.

Najnowsza kampania Medisept skierowana jest do wyselekcjonowanej grupy odbiorców, jakimi są matki z dziećmi. W komunikacji główny nacisk postawiony jest na spray i żel do dezynfekcji rąk. Spot reklamowy, promujący kampanię można zobaczyć od 4 lutego br. w stacjach ogólnopolskich i tematycznych. Równomiernie prowadzone są także działania z zakresu digital, a także PRu.

Kampania podzielona jest na dwa flighty. Pierwszy rozpoczął się wraz z początkiem lutego i potrwa do marca. Tematycznie skupia się na przekazie profilaktycznym i prozdrowotnym. Natomiast drugi flight będzie miał miejsce w miesiącach czerwiec-sierpień i poświęcony zostanie ochronie przed zakażeniem wirusami i bakteriami w czasie wakacyjnych podróży.

Termin rozpoczęcia kampanii nie jest przypadkowy. Styczeń i luty to miesiące, w których statystycznie przypada najwięcej zachorowań wywołanych wirusami, w szczególności wirusem grypy. – Planując działania komunikacyjne, zależało nam, by miały one charakter edukacyjny – mówi Przemysław Śnieżyński, prezes Medisept. – To właśnie przez dłonie przenosimy do organizmu najwięcej zarazków, dlatego ich profilaktyczna dezynfekcja jest tak bardzo istotna. Chcemy, by Polacy wiedzieli, że w trosce o najbliższych i własne zdrowie powinni przeciwdziałać infekcji, zanim ta ich dopadnie – dodaje.

Za zakup kampanii TV, opracowanie koncepcji i produkcję spotów odpowiada agencja ONE House, za digital dom mediowy Media Choice, natomiast realizacją działań PR zajmuje się Consulting’n more. Całość strategii opracowała agencja Saia-Alliance.