Mere już działa na Litwie. Czy teraz kolej na Polskę?

Fot. mere.ws

Od połowy czerwca na Litwie działa dyskont Mere , należący do rosyjskiej grupy detalicznej Torgservis – informuje IGD Retail Analysis. Wygląda na to, że spółka wywiązała się z obietnicy otwarcia u naszych wschodnich sąsiadów. Taką samą obietnicę składała też co do rynku polskiego.

Jak podaje IGD, pierwszy sklep Mere został otwarty w Kownie, drugim co do wielkości mieście na Litwie. Na razie dyskont oferuje tylko bardzo ograniczony asortyment produktów, których ceny są średnio o 20 proc. tańsze niż na rynku. Sklepy mają bardzo prostą koncepcję i wygląd magazynu, a produkty są sprzedawane bezpośrednio z palet.

Torgservis szybko rozwija się w Rosji, gdzie prowadzi swoje sklepy dyskontowe pod szyldem Svetofor. Według stanu na grudzień 2019 r. prowadził 1400 sklepów i jest postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla konkurenta Pyaterochka.

Przeczytaj także: Lidl zbuduje na Węgrzech centrum logistyczne za prawie 100 mln euro

- Mere to drugi dyskont, który wszedł na rynek litewski, po Lidlu w 2016 roku. Niemiecki dyskont prowadzi obecnie 49 sklepów. Jego strategia szybkiego rozwoju spowodowała, że szybko stał się trzecim co do wielkości sprzedawcą detalicznym w kraju. Kanał dyskontowy cieszy się zainteresowaniem konsumentów, ale Mere musi znaleźć odpowiednią równowagę cen i asortymentu, aby konkurować z Lidlem. Oczekujemy również, że lider rynku Maxima, będzie uważnie obserwować nowego gracza i reagować, kiedy będzie to konieczne – ocenia Maxime Delacour Senior Retail Analys, IGD Retail Analysis.

Jego zdaniem, sukces Mere na innych rynkach europejskich nie jest spektakularny. W Niemczech w ciągu pierwszego roku dyskont otworzył tylko kilka sklepów. Pandemia COVID-19 wcale nie pomaga detaliście, gdyż wzmacnia konkurencję niskich cen między dyskontami na niemieckim rynku. W Rumunii, do której Mere wszedł w 2018 r., ambicją spółki jest osiągnąć liczbę 100 sklepów w ciągu czterech do pięciu lat, ale wciąż jest daleki od osiągnięcia tego celu.

Przeczytaj także: Lidl celuje w 1000 sklepów w Wielkiej Brytanii

- Oczekujemy, że Mere będzie miał ograniczony wpływ na rynek spożywczy na Litwie, zwłaszcza jeśli będzie rozwijał się w takim samym tempie, jak w Niemczech i Rumunii – ocenia Maxime Delacour. Jednak, nawet jeśli segment twardego dyskontu nie powróci do Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, ekspansja Mere pokazuje rosnącą tendencję wartości i niskich cen, która została przyspieszona przez pandemię COVID-19.

Przypomnijmy, pod koniec kwietnia rosyjska sieć dyskontowa Mere otwiera swój trzeci sklep w Niemczech.

Sieć Mere od dwóch lat zapowiada otwarcie dyskontów nad Wisłą. Najpierw sieć podawała, że do końca 2018 r. będzie mieć w Polsce osiem sklepów. Później informowano, że firma jednak rezygnuje z podboju Polski. Potem pojawiła się informacja, że w lipcu 2019 r. pierwszy sklep ruszy w Częstochowie. Ale do tej pory nie otwarto żadnej placówki z tym szyldem.