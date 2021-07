Mere przygotowane do pierwszego otwarcia w Wielkiej Brytanii

Mere rusza na podbój Wysp, fot. za LinkedIn Mere

Rosyjski dyskont Mere rozpoczął przyjmowanie dostaw towarów, przygotowując się do otwarcia prawie ukończonego pierwszego sklepu w Wielkiej Brytanii.

– Zaczęliśmy przyjmować dostawy w sklepie Preston. Jednak data otwarcia nie została jeszcze do końca ustalona. To zależy od tego, jak długo potrwa proces przesyłania towarów – powiedział The Grocer menedżer ds. rozwoju biznesu w Mere UK, Aleksandr Czkałow.



To pierwszy z czterech sklepów w Wielkiej Brytanii, które zostaną otwarte przez Mere w tym roku, pozostałe trzy znajdują się w Castleford, Caldicot i Mold.

Czkałow powiedział, że dostawy jak dotąd odbywały się zgodnie z harmonogramem, chociaż firma była przygotowana na możliwość opóźnień wynikających z trwającego krajowego niedoboru kierowców ciężarówek.

Mere w ciągu dekady chce otworzyć w UK 300 sklepów.

Dostawcy, którzy chcą współpracować z Mere, muszą dostarczać produkty bezpośrednio do sklepów, a sieć będzie im płacić tylko za sprzedane towary. Żywność będzie eksponowana na paletach oraz w chłodziarce typu walk-in.

Każdy z dyskontów o powierzchni około 10 tys. stop kwadratowych, będzie oferował nie więcej niż 1200 SKU, a personel będzie liczył około ośmiu osób.