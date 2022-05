Męskie Granie 2022 w 8 miastach. Płatność tylko BLIKIEM

Podczas 16 koncertów będzie można zobaczyć: Darię Zawiałow, IGO, KORTEZ PROJEKT SPECJALNY, Kwiat Jabłoni, MIUOSHA x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”, ØRGANKA, PRO8L3M Art Brut na żywo, RALPHA KAMINSKIEGO, sanah, ZALEWSKIEGO (w dwóch projektach: ZALEWSKI i ZALEWSKI MTV Unplugged), Bitaminę, BRODKĘ, Cool Kids of Death, FISZ EMADE TWORZYWO, Jakuba Józefa Orlińskiego & Aleksandra Dębicza, KARAŚ / ROGUCKI, KAŚKĘ SOCHACKĄ, króla, MARIĘ PESZEK, ME AND THAT MAN, MROZA, Natalię Przybysz (w tym z projektem Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam), Tribute to Krzysztof Krawczyk, WaluśKraksaKryzys, Vito Bambino, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico oraz SMOLIK // KEV FOX.

Zwieńczeniem piątkowych koncertów będzie projekt specjalny w wykonaniu Dawida Podsiadły, który można będzie usłyszeć jedynie na tegorocznym Męskim Graniu. Artysta wystąpi na trasie z repertuarem, będącym połączeniem jego największych przebojów oraz dawno niegranych bądź nigdy niewykonanych na żywo utworów. W soboty przed publicznością zaprezentuje się natomiast Męskie Granie Orkiestra 2022, której skład zostanie ujawniony 31 maja. Tego dnia odbędzie się również premiera tegorocznego singla.

Marka Żywiec zasponsoruje 16 koncertów, które odbędą się w ośmiu miastach: Poznaniu (24-25 czerwca, Park Cytadela), Katowicach (8-9 lipca, Dolina Trzech Stawów), Warszawie (15-16 lipca, Służewiec), Wrocławiu (22-23 lipca, Partynice), Krakowie (29-30 lipca, Muzeum Lotnictwa), Szczecinie (12-13 sierpnia, Łasztownia), Gdańsku (19-20 sierpnia, Polsat Plus Arena) i Żywcu (26-27 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem). Bilety jednodniowe dostępne będą w cenie 199 zł, a karnety na dwa dni – w cenie 360 zł. Płatność za bilety będzie możliwa jedynie przy pomocy BLIKA.