Męskie Granie. Jak wygrać dożywotni bilet na imprezę

Męskie Granie Tour

W tym roku po raz pierwszy w historii Męskiego Grania powołano do życia Męskie Granie Tour, czyli biuro podróży, w którym można było spotkać się z Męskie Granie Orkiestrą 2023 na żywo i kupić bilety bezpośrednio z rąk Igo, Mroza i Vito Bambino. Dzięki temu obecni na miejscu fani jako pierwsi poznali skład zespołu. Przed biurem podróży zaparkował też specjalny kamper, który tego lata odwiedzi miasta, do których zawita trasa. Z myślą o miłośnikach projektu realizowane będą w nim różne aktywności, zachęcające do „Cho na Ż”. Odwiedzając kampera będzie można również zdobyć „Złoty Bilet”.

Dożywotni bilet na Męskie Granie

Czy dla fanów Męskiego Grania może być coś lepszego niż zdobycie biletu na wymarzony koncert? Chyba tylko dożywotnie wejście na koncerty w ramach trasy. W tym roku to marzenie może się spełnić. 12 czerwca startuje konkurs o „Złoty Bilet”, w ramach którego można wygrać coroczny bilet na Męskie Granie dla siebie i trójki znajomych. Jak to zrobić? Wystarczy znaleźć kampera podróżującego po Polsce, uwieczniając to na zdjęciu. Następnie, wraz z kreatywnym opisem dotyczącym ulubionego muzycznego doświadczenia na żywo i odpowiednimi hashtagami zamieścić zdjęcie na Instagramie. Konkurs potrwa do końca sierpnia, a „Złoty Bilet” zostanie rozdany na finałowym koncercie w Żywcu.

„Złoty Bilet” przeznaczony jest dla zwycięzcy i trzech osób towarzyszących. Co roku, najpóźniej w tygodniu ogłoszenia line-upu należy zadeklarować, na który koncert wybierze się grupa. Dodatkowo, co tydzień przyznawane będą nagrody tygodnia w postaci ubrań z kolekcji Męskiego Grania.

Męskie Granie 2023

W tym roku Męskie Granie odwiedzi siedem miast: Szczecin (16-17 czerwca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Poznań (23-24 czerwca, Park Cytadela), Warszawę (7-8 lipca, Służewiec), Gdańsk (21-22 lipca, Polsat Plus Arena), Kraków (4-5 sierpnia, Muzeum Lotnictwa), Wrocław (11-12 sierpnia, Pola Marsowe) i Żywiec (25-26 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem). Na dwóch scenach wydarzenia wystąpi prawie 80 polskich artystów reprezentujących odmienne konwencje, style i pokolenia, w tym m.in.: Brodka, Daria Zawiałow, Igo, Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”, Paktofonika: Retrospekcje, Ralph Kaminski, Zalewski oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Na trasie zadebiutuje też zupełnie nowy format – Męskie Granie Przestawia. W tym roku odpowiadają za niego Nosowska i Król, którzy wspólnie z Michałem Fox Królem przygotowali absolutnie wyjątkowy program na piątkowe wieczory. Po raz pierwszy na trasie z uwielbianym przez fanów repertuarem wystąpią też Kayah & Bregović.