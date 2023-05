Męskie Granie: jest już singiel „Supermoce”. Prezentujemy trasę koncertową

W tym roku po raz pierwszy w historii ogłoszenie składu zespołu odbyło się przed premierą i miłośnicy projektu musieli poczekać aż tydzień, aby usłyszeć hymn sponsorowanej przez markę Żywiec trasy. 10 maja powstało bowiem Męskie Granie Tour, czyli biuro podróży, w którym można było spotkać się z Orkiestrą na żywo i kupić bilety bezpośrednio z rąk członków zespołu. Dla osób, które nie mogły pojawić się wtedy w Warszawie, przewidziana została jeszcze jedna możliwość zakupu biletów online w ramach regularnej sprzedaży – 18 maja od 12.00.

Singiel 2023

Single promujące Męskie Granie co roku budzą wielkie emocje, nierzadko stanowiąc nie tylko hymn trasy, ale i całego lata. Do tej pory utwory te wielokrotnie lądowały na szczytach list przebojów i osiągały miliony wyświetleń na kanale YouTube. Czy tak będzie w tym roku? Czas pokaże, chociaż nie da się ukryć, że połączenie wokali Igo, Mroza i Vito Bambino z muzyką stworzoną wspólnie z Kubą Galińskim stanowi wpadającą w ucho mieszankę. Wspólnie nagrali utwór w stylu lat 80-tych z funkowym groovem, sprawiając, że tego lata polecą iskry.

Autorami słów do utworu są: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Muzykę skomponowali wraz z Kubą Galińskim, który jest także producentem singla. Za mix i mastering odpowiada Rafał Smoleń. Hymn trasy będzie można usłyszeć na żywo na letnich koncertach w siedmiu miastach. Męskie Granie Orkiestrę na trasie wspierać będą: Bartek Królik, Marek Piotrowski, Adam Bieranowski, Jerzy Markuszewski, Bogusz Wekka, Kacper Sędek, Artur Twarowski, Jakub Jaworski, Michał Szafraniec, Przemek Kostrzewa, Marcin Gańko, Ola Nowak, Jusia Jarzębińska, Martyna Szczepaniak i Aleksandra Piśniak „Udoo”.

Teledysk

Mrozu unoszący samochody, latający Vito Bambiono oraz skaczący między budynkami Igo –w centrum Warszawy cała trójka podjęła się kaskaderskich sztuczek, udowadniając, że faktycznie ma „Supermoce”. W ten sposób promują tegoroczny singiel. Autorem klipu jest Krzysztof Grajper. Teledysk wyprodukował OPUS Film, a postprodukcją zajęło się RIOdePost / Heaven Postproduction Studio.

Ostatnia pula biletów

Dzień po premierze singla, 18 maja o godzinie 12.00, ruszy regularna sprzedaż biletów online. To już ostatnia dostępna pula na koncerty w siedmiu miastach: Szczecinie (16-17 czerwca, EPSD Aeroklub Szczeciński), Poznaniu (23-24 czerwca, Park Cytadela), Warszawie (7-8 lipca, Służewiec), Gdańsku (21-22 lipca, Polsat Plus Arena), Krakowie (4-5 sierpnia, Muzeum Lotnictwa), Wrocławiu (11-12 sierpnia, Pola Marsowe) i Żywcu (25-26 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem).

– Do startu trasy został tylko miesiąc i wygląda na to, że w te wakacje będziemy nie do ugaszenia, a „Supermoce” mogą stać się prawdziwym hitem lata – mówi Dorota Nowakowska, Managerka Marki Żywiec. – Już nie możemy się doczekać aż singiel wybrzmi na żywo i to w akompaniamencie tysięcy fanów! – dodaje Nowakowska.

Tego lata Męskie Granie odwiedzi następujące miasta:

16-17 czerwca – Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

Piątek

Scena Główna:

Julia Pietrucha; Karaś/Rogucki; Paktofonika: Retrospekcje; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Paula Roma; Oysterboy; Rosalie. feat. Asthma.; Paluch feat. Słoń; Sarsa

Sobota

Scena Główna:

Szczyl: 8171 Live; Rubens „Polska Muzyka ’83” feat. Brodka, Mery Spolsky, Waluśkraksakryzys, Wojciech Waglewski & Zbigniew Hołdys; Vito Bambino; Brodka; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Verde; LXS; Daria Ze Śląska; Gibbs; Baasch

23-24 czerwca – Poznań, Park Cytadela

Piątek

Scena Główna:

Ofelia; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Chair; Aga Bigaj; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma, Miły Atz; Rysy

Sobota

Scena Główna:

Szczyl: 8171 Live; Kaśka Sochacka; Wodecki Twist – Kamil Pater i goście: Justyna Święs, Paulina Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Mrozu; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Julia Pośnik; Kępiński >I< Kowalonek; Łona x Konieczny x Krupa „Taxi”; Trupa Trupa; Zamilska

7-8 lipca – Warszawa, Służewiec

Piątek

Scena Główna:

Kamil Hussein; Rubens „Polska Muzyka ’83” feat. Beata Kozidrak, Kayah, Mery Spolsky, Tomasz Organek; Artur Rojek; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Nene Heroine feat. Kasia Lins; Jann; Dawid Tyszkowski; Tides From Nebula; The Dumplings

Sobota

Scena Główna:

Julia Pietrucha; Fisz Emade Tworzywo; Wodecki Twist – Kamil Pater i Goście: Bovska, Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Igo; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Lackluster; Aga Bigaj; Błoto: Hip Hop Special; Sarsa gościnnie Piotr Rogucki; Sienkiewicz; Musiałowski

21-22 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek

Scena Główna:

Rubens; Fisz Emade Tworzywo; ØRGANEK / ØNA feat. Katarzyna Nosowska, Renata Przemyk, Katarzyna Groniec, Barbara Wrońska, Anita Lipnicka; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż

Jeżyk Krzyżyk; Bryska; Rosalie. feat. Asthma; Smolik // Kev Fox; Kuban

Sobota

Scena Główna:

Waluśkraksakryzys; Rat Kru x Kombii; Igo; Zalewski; Kayah & Bregović; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Kiwi; Dawid Tyszkowski; Asthma; Jamal; Bartek Królik; The Dumplings

4-5 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek

Scena Główna:

Waluśkraksakryzys; Kaśka Sochacka; Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne” z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Dominika Płonka feat. Lowpass (Miły Atz, Marceli Bober, Miroff, Wuja Hzg); Lordofon; Daria Ze Śląska; Bałdych/Możdżer; O.S.T.R.

Sobota

Scena Główna:

Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Julia Rocka; Arek Kłusowski; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma; Baasch

11-12 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

Piątek

Scena Główna:

Piotr Zioła; Natalia Przybysz „Tribute To Kora”; Paktofonika: Retrospekcje; Vito Bambino; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Nita; Jann; Matylda/Łukasiewicz; Karaś/Rogucki; Zamilska

Sobota

Scena Główna:

Rubens; Igo; Miuosh X Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne” z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Beli Komoszyńskiej, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Jazxing (live); Paula Roma; Gibbs; Mery Spolsky; Rysy

25-26 sierpnia – Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Piątek

Scena Główna:

Piotr Zioła; Kacperczyk; Rat Kru x Kombii; Maria Peszek; Brodka; Męskie Granie Przestawia: Nosowska – Król

Scena Ż:

Potock; Faustyna Maciejczuk; Holden; Błoto: Hip Hop Special; Kuban; Mery Spolsky; The Dumplings

Sobota

Scena Główna:

Beztrosko: Zalia, Dominika Płonka, Julia Rocka, Julia Pośnik, Frank Leen, Ignacy, Lackluster; Paktofonika: Retrospekcje; Ralph Kaminski; Mrozu; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023

Scena Ż:

Nita; LXS feat. Oskar83, Wojtek Sokół; Dawid Tyszkowski; Kaśka Sochacka; Kim Nowak; Musiałowski