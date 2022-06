Metamorfozy pod okiem stylistów w Sadyba Best Mall

Od 20 do 25 czerwca posiadacze Multi!Apki mogą zapisać się na bezpłatne konsultacje u stylistki oraz skorzystać z usług makijażysty gwiazd Harrego Jeffersona z firmą Kontigo. Z kolei na zwycięzców Facebookowego konkursu czekają wielkie przemiany ze stylistką Martą Zalegą, na stałe współpracującą z największymi stacjami telewizyjnymi, czuwającą nad wizerunkiem osób publicznych oraz prowadzącą szkolenia z wizerunku biznesowego.

Metamorfozy w #SadybaAtelier

Osobom myślącym o odświeżeniu swojego wyglądu lub garderoby polecamy profil Facebookowy Sadyba Best Mall. Odpowiadając na pytanie konkursowe można zyskać szansę na wygranie wielkiej metamorfozy pod okiem stylistki Marty Zalegi. Całość przemiany zostanie zwieńczona profesjonalną sesją zdjęciową. W ramach akcji przewidziano dodatkowe niespodzianki od marek: Kontigo, Sephora, Mohito, True Colors By Ann, Esprit, Intersport, Molton, Paris Optique, The Body Shop, H&M, Medicine, Taranko, Intimissimi Uomo, Etam, Tezenis, Tatuum.

Przestrzeń #SadybaAtelier jest też szansą do skorzystania z mini-metamorfoz – posiadacze Multi!Apki mogą zapisać się na bezpłatne konsultacje ze stylistką oraz oddać się w ręce makijażysty gwiazd Harrego Jeffersona z firmą Kontigo. Metamorfozy będą dokumentowane przez fotografa: uczestnikom zostaną wykonane zdjęcia „przed” i „po”. #SadybaAtelier otwarte jest w godzinach 11:00-19:00.

Dodatkowe benefity

Centrum Sdyba Best Mall przygotowało także akcję paragonową. Za okazaniem hostessie paragonu w Punkcie Obsługi Promocji odebrać można karty podarunkowe na zakupy. Przewidziano także nagrody za dołączenie do programu lojalnościowego Multi!Apka. Szczegóły na www.sadyba.pl oraz profilu Facebook Sadyba Best Mall

W akcji #SadybaAtelier biorą udział liczni partnerzy, m.in.: Kontigo, Sephora, Molton, True Colors By Ann oraz Mohito. Ich kolekcje i ofertę będzie można zobaczyć w wydzielonej strefie showroomu.

Pamiątkowe zdjęcie

Przestrzeń #SadybaAtelier obejmuje też ściankę dla Instagramowych poszukiwaczy ciekawych selfie pointów – przykuwające uwagę tropikalne tło świetnie wpisuje się w letnie trendy. Możliwość ustawienia świateł fotograficznych sprawia, że każdy z gości może zrobić sobie piękne, pamiątkowe zdjęcie #SadybaBestMall.