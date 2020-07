Metro Properties wprowadza aplikację do zarządzania galeriami M1

Na rynku pojawiło się nowe narzędzie do zarządzania centrami handlowymi – iMall. METRO Properties, jako pierwsza firma w Polsce, wprowadziła je do swojej sieci galerii M1.

iMall składa się z aplikacji mobilnej i webowego CMS. Umożliwia zdalne zarządzanie obiektem i błyskawiczną wymianę informacji. Aplikacja pozwala na realizację awizacji wyłącznie w formie cyfrowej i zapewnia bezpośredni kontakt najemców z administracją centrum. Upraszcza procedurę zgłaszania usterek serwisowych i publikowania ogłoszeń dostępnych natychmiast dla wszystkich pracowników centrum handlowego.



Wprowadzając iMall jako narzędzie do zarządzania, Grupa METRO Properties postawiła na usprawnienie procesów i cyfryzację handlu w swoich 9 galeriach M1. iMall stworzona przez Me & My Friends została wdrożona w takich miastach jak: Bytom, Czeladź, Częstochowa, Kraków, Łódź, Marki, Poznań, Radom i Zabrze.



Za projekt i wdrożenie zintegrowanej aplikacji odpowiada agencja Me & My Friends.