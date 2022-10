Metro rośnie na wszystkich rynkach, ale nie ujawnia wysokości zysku

Metro Group twierdzi, że znajduje się w „doskonałej pozycji”. Przynajmniej do osiągnięcia celu, czyli 3-5% wzrostu EBITDA do roku obrotowego 2024/2025. W obecnym roku finansowym 2021/2022 przychody Metro wzrosły o 21,4%, co jest górną granicą oczekiwań.

W ostatnim czwartym kwartale sprzedaż wzrosła o 11,8% - wzrosty odnotowano na wszystkich rynkach i we wszystkich kanałach sprzedaży.

Solidny model Metro Group

Mniej korzystny dla sprzedaży, ale pozytywny dla zysków, jest fakt, że w maju Metro pozbyło się przynoszącego straty belgijskiego oddziału Makro Cash & Carry. Jednak firma nie ujawnia jeszcze dokładnie, ile wynosi ten zysk.

Prezes firmy Steffen Greubel mówi, że przyszły rok będzie charakteryzował się wysoką inflacją i rosnącą presją kosztową.

- Dzięki naszemu solidnemu wielokanałowemu modelowi biznesowemu jesteśmy idealnie przygotowani do zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Pozostajemy na dobrej drodze i nadal inwestujemy w zrównoważony wzrost udziału w rynku – powiedział.

Na dzień 30 września 2022 r. sieć sklepów liczyła 661 lokalizacji oraz 64 magazyny. METRO Markets, internetowa platforma handlowa została otwarta w dwóch dodatkowych krajach, a obecnie działa w czterech(Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia).