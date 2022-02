Metro sprzedaje więcej niż przed pandemią. W Polsce wzrost o 15 proc.

Od października do grudnia przychody niemieckiej grupy wzrosły aż o 20 proc., osiągając 7,6 mld euro. Oznacza to, że firma notuje lepsze wyniki niż przed pandemią. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 13 proc. do 6,2 mld euro, podczas gdy segment delivery osiągnął sprzedaż 1,4 mld euro (+64 proc.).

Horeca na fali wznoszącej

Zysk operacyjny brutto wzrósł o jedną trzecią, do 528 mln euro, a zysk netto prawie się podwoił, osiągając 195 mln euro. Metro przypisuje to głównie ożywieniu w branży horeca w krajach takich jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. - Te dwa lata pandemii pokazały, że konsumpcja poza domem wciąż jest silna, a sektor hotelarski kreatywny i prężny - powiedział dyrektor generalny Metro, Steffen Greubel. - Branża będzie przez jakiś czas nadal stawiać czoła wyzwaniom. Dzięki naszym sklepom, dystrybucji usług gastronomicznych, marketplace'owi i narzędziom cyfrowym zmaksymalizujemy naszą zdolność do zwiększania możliwości naszych klientów. Będziemy się rozwijać razem z nimi - dodał.

Metro radziło sobie dobrze nie tylko w Europie Zachodniej. W Rosji sprzedaż wzrosła o prawie 18 proc., częściowo dzięki korzystnym kursom walut. W Czechach, Polsce i Turcji przychody wzrosły o blisko 15 proc.