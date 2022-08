Metro w Polsce z jednym z najlepszych kwartalnych wyników

Niemiecka sieć hurtowni Metro zwiększyła sprzedaż o ponad jedną czwartą w ciągu ostatnich trzech miesięcy dzięki ożywieniu w branży hotelarskiej.

Kwartał zakończył się jednak dużą stratą, za sprawą belgijskiego oddziału.

- Grupa Metro znacząco rośnie we wszystkich kanałach i segmentach, sprzedaje więcej towarów i odnotowuje znaczące sukcesy biznesowe - powiedział dyrektor generalny Steffen Greubel.

Metro z rekordowymi wynikami m.in. w Polsce

W Chorwacji, Francji, Polsce i Rumunii Metro miało nawet najlepszy kwartał w swojej historii. Jednak to Turcja odnotowała najsilniejszy wzrost sprzedaży ze wszystkich krajów, głównie ze względu na inflację. Na Ukrainie sprzedaż spadła o 36,9%. Kraje Europy Zachodniej – z wyłączeniem Niemiec – odnotowały 31,7% wzrost sprzedaży, przy dwucyfrowym wzroście niemal we wszystkich krajach.

Metro online z coraz większym udziałem

We Włoszech Metro uruchomiło w zeszłym kwartale platformę internetową, która ma coraz większy udział w sprzedaży. Obroty internetowe wzrosły o prawie 50%, do 18 mln euro, podczas gdy sprzedaż w kanale delivery wzrosła o 64,4%, do 1,8 mld euro. Sprzedaż w sklepach wzrosła o 18,7%, do 6,1 mld euro.

Belgia obciążyła wyniki Metro

Chociaż skorygowana EBITDA wzrosła z 310 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku do 441 mln euro, hurtownik zakończył kwartał ze stratą. Belgia była tu głównym winowajcą, ponieważ sprzedaż belgijskiego oddziału kosztowała grupę 136 mln euro. Ponadto silne negatywne efekty walutowe – takie jak upadek rubla – kosztowały spółkę łącznie 400 mln euro. Spowodowało to stratę netto w wysokości 290 mln euro.

Metro wierzy, że przez pozostałą część roku, pomimo turbulencji na światowych rynkach, perspektywy dla spółki pozostaną korzystne.

- Wyzwania, takie jak inflacja oraz dostępność energii i surowców, są obecnie na pierwszym miejscu i aktywnie zarządzamy tymi problemami - dodał Steffen Greubel.