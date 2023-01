Mex Polska rozwija koncept shot-barów

Chicas & Gorillas - co to za koncept

Chicas & Gorillas to shot-bar powstały z myślą o młodych ludziach, zaprojektowany w nowoczesnym stylu Pop-Art. Zarząd Mex Polska liczy na powodzenie nowego lokalu. Obecnie Grupa Kapitałowa Mex Polska prowadzi 44 lokale gastronomiczne w całej Polsce, w ramach pięciu konceptów.

Chicas&Gorillas, fot. mat. pras.

- Chicas & Gorillas to klasyczny shot-bar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi cenami i bogatą ofertą kolorowych shotów, drinków i napojów. Ofertę kierujemy więc przede wszystkim do młodych osób, które cenią sobie spędzanie wolnego czasu z przyjaciółmi w niestandardowej stylistyce, przy kolorowych shotach i energetycznej muzyce – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska S.A.

Wystój lokalu został więc zaprojektowany w charakterze Pop-Art, a jego wnętrze jest nasycone kontrastującymi barwami i przyciągającymi wzrok komiksowymi motywami. Brand heroes konceptu jest tytułowa pin-up girl ,,Chica’’ oraz wyluzowany goryl, których wizerunki także z łatwością znajdziemy w lokalach marki.

Chicas & Gorillas - gdzie są lokale marki

Pierwszy lokal pod szyldem Chicas & Gorillas został otwarty 5 lutego 2022 roku, na Rynku Starego Miasta we Wrocławiu.

Zarząd Mex Polska na bieżąco pozyskuje nowe atrakcyjne lokalizacje spełniające warunki do uruchomienia nowych lokali, których budowa będzie finansowana ze środków własnych, a w przypadku franczyzy ze środków pochodzących od franczyzobiorców.

- Popyt na usługi gastronomiczne, mimo dużej inflacji, nie maleje. Obserwujemy to także w naszych lokalach. Różnorodność naszych marek powoduje, że w zasadzie każdy dobrze położony lokal jesteśmy w staniem zaadoptować w ramach któregoś z konceptów. Daje nam to impet do poszukiwania kolejnych lokalizacji i zapełniania kolejnych nisz na rynku. Dalej koncentrujemy się na ofercie ze średniej półki cenowej, to najbardziej perspektywiczny segment, który przyciąga konsumentów, a nam pozwala skalować biznes – dodaje Paweł Kowalewski.

W 2021 roku liczba lokali gastronomicznych w Polsce wzrosła o 15,1 proc. rdr, do ok. 74,2 tys., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Co wiemy o Mex Polska

Obecnie Grupa Kapitałowa Mex Polska zarządza 44 lokalami gastronomicznymi, które zlokalizowane są w największych miastach Polski. Wśród nich znajduje się popularne bistro gastronomiczne Pijalnia Wódki i Piwa (działalność własna oraz franczyza), największa sieć restauracji meksykańskich The Mexican, sieć restauracji Pankejk (Gdańsk i Łódź) oraz nowoczesny koncept Prosty Temat (restauracje znajdują się w Warszawie i Sopocie). Od 2012 roku spółka Mex Polska S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.