MGA Entertainment Poland z kampanią dla L.O.L Surprise

MGA Entertainment Poland ruszy z pierwszą w swojej historii kampanią adresowalną dla marki L.O.L Surprise! z wykorzystaniem technologii Finecast. Działania zaprojektowane zostały przez agencję Wavemaker i skierowane są do matek z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. Celem kampanii jest dotarcie do 310 750 przedstawicieli grupy. Start emisji spotów zaplanowany jest na 17 kwietna br. i ma potrwać do 16 maja br.