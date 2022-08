Michał Pachnik nowym dyrektorem e-commerce w CCC

„Jednym z niezmiennych priorytetów Grupy CCC jest budowanie silnych kompetencji wewnątrz zespołów i umożliwianie ciągłego rozwoju zawodowego. Dzięki tak doświadczonym ekspertom jak Michał jesteśmy w stanie z sukcesem realizować strategiczne projekty, dające nam przewagę nad konkurencją, zgodnie z przyjętą strategią „Go.25. Everything Fashion. Omnichannel Platform”. Jestem przekonany, że zespół E-commerce kierowany przez Michała będzie dalej przyczyniał się do rozwoju sprzedaży online wszystkich marek z portfolio Grupy” - mówi Arkadiusz Ruciński, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży online w Grupie CCC.

Michał Pachnik jest ekspertem w obszarach biznesu cyfrowego oraz performance marketingu. Podczas pracy w Grupie CCC miał szansę rozwijać swoje doświadczenie w procesach e-commerce i zarządzaniu zespołami.

- Zmieniające się preferencje i oczekiwania klientów są dla nas nieustannie inspiracją do wdrażania kolejnych, innowacyjnych rozwiązań - mówi Michał Pachnik, nowy dyrektor e-commerce w CCC.

Przed dołączeniem do Grupy CCC, Michał Pachnik był dyrektorem obszaru Strategy & Operations w firmie Optimise (dzisiaj WeDare) zajmującej się performance marketingiem oraz managerem zespołu Business Development & Sales Operations na Europę Środkową i Wschodnią w firmie Zanox (dzisiaj AWIN).

Na stanowisku Dyrektora E-commerce CCC Michał Pachnik zastąpił Jakuba Jasińskiego.

***

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.