Microsoft zwalnia tysiące pracowników na całym świecie

Kolejna runda zwolnień w firmie Microsoft

Microsoft planuje rozpocząć redukcję zatrudnienia w wielu działach inżynieryjnych już od 18 stycznia wynika z informacji Bloomberg News. Jak podaje Sky News powołując się na swoje źródła, ​​gigant technologiczny planuje zwolnić ok. 5% siły roboczej, czyli 11 tys. pracowników. Poprzednia fala zwolnień dotyczyła stanowisk w dziale konsultingu oraz rozwiązań dla klientów i partnerów. Zwolniono wówczas ok 1 proc. zatrudnionych.

- Patrząc z szerszej perspektywy, kolejna runda zwolnień w Microsoft sugeruje, że w środowisku gospodarczym nie następuje poprawa, a prawdopodobnie sytuacja nadal się pogarsza – komentuje cytowany przez Reutersa Dan Romanoff, analityk Morningstar.

Zwolnienia następują zaledwie kilka dni po tym, jak Microsoft wdrożył nową politykę „nieograniczonego czasu wolnego”. Pracownicy firmy, którzy mają jeszcze do odebrania dni urlopu, będą musieli je wykorzystać, zaś menedżerowie mogą zatwierdzać czas wolny od pracy w nieograniczonym zakresie.

Microsoft nie jest odporny na kryzys

Microsoft 30 czerwca zatrudniał ok. 221 tys. pełnoetatowych pracowników, w tym ok. 122 tys. w Stanach Zjednoczonych i ok. 99 tys. w innych miejscach na świecie.

Dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, ostrzegł przed dwoma latami wyzwań stojących przed branżą technologiczną.

- Microsoft nie jest odporny na globalne zmiany. Najbliższe dwa lata będą prawdopodobnie najtrudniejsze. Mieliśmy duże przyspieszenie podczas pandemii i nastąpiła pewna normalizacja popytu. Na dodatek w niektórych częściach świata panuje prawdziwa recesja – stwierdził Nadella w wywiadzie dla CNBC.

Microsoft to nie jedyna firma w amerykańskim sektorze technologicznym, która dokonuje zwolnień. Ludzi zwalniają takie firmy, jak Amazon.com Inc i Meta Platforms Inc, które ogłosiły cięcia w zatrudnieniu w odpowiedzi na spowolnienie popytu i pogorszenie globalnych perspektyw gospodarczych.