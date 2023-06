Międzynarodowy Dzień Owoców: Ile bananów sprzedaje Biedronka?

„Jabłko z wieczora i nie ma doktora” – mówi popularne polskie porzekadło. To, że ta ludowa mądrość ma realne odzwierciedlenie w zwyczajach zakupowych Polaków od lat widać bardzo czytelnie w danych, które przeanalizowała i udostępnia Biedronka.

W Biedronce króluje banan

Od ponad 5 lat Biedronka notuje regularne coroczne wzrosty w zakresie sprzedaży owoców, sięgające od 4 do 11 proc. Jak wskazują zebrane przez sieć liczby, od 2018 roku owocem, który najczęściej trafia do koszyków klientów jest... banan. Średni roczny poziom jego sprzedaży jest stale wysoki, a w ciągu ponad 5 lat (od początku 2018 r. do czerwca br.) klienci Biedronki kupili ponad 820 milionów kilogramów tego kiedyś egzotycznego, a dzisiaj na szczęście powszechnie dostępnego smakołyku. Wynik bijący na głowę wszystkie inne owoce nie dziwi. Banany, poza tym, że stanowią wartościowy dodatek do owsianek, smoothie i naleśników, zawierają wiele cennych składników odżywczych. Są naturalnym źródłem potasu, witaminy B6 i błonnika.

Na drugim miejscu owocowego podium plasują się jabłka z polskich sadów (ponad 350 mln kg) oraz pomarańcze (ponad 280 mln kg). Zaraz za podium znalazły goniące pomarańcze mandarynki (ponad 270 mln kg) i arbuzy (ponad 230 mln kg). W koszykach zakupowych z logo Biedronki często lądują także cytryny, jasne winogrona i kiwi.

Banany to także najczęstszy wybór klientów Biedronki bez względu na porę roku. Latem kupują ich średnio 32 mln kg, jesienią ponad 35 mln kg, zimą prawie 40 mln kg, natomiast wiosną rekordowe ponad 44 mln kg. W tym okresie, wśród ulubionych owoców kupujących, znajdują się także jabłka. W okresie od 21 marca do 20 czerwca do koszyków klientów trafia średnio ponad 25 mln kg różnych rodzajów tego owocu. Na 3. miejscu znajduje się natomiast kiwi, które w tym sezonie jest sprzedawane średnio w ponad 19 mln sztuk (tu klienci sięgają po pojedyncze owoce, kiwi nie jest sprzedawane na kilogramy). Pozostałe pozycje w zestawieniu zajmują truskawki i borówki amerykańskie.

fot. za Biedronka