Międzyrzec Podlaski: Delikatesy Centrum powalczą o klientów z Dino

Delikatesy powalczą o klientów m.in. z supermarketem Dino.

W 17-tys. mieście działają już m.in. trzy Biedronki, jeden Lidl, jedna Stokrotka, jeden Topaz oraz Netto.

Delikatesy Centrum to format należący do Grupy Eurocash. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w 2021 r. sięgnęły 26,3 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. r/r. Skonsolidowana strata netto wyniosła 99 mln zł (wobec 49 mln zł zysku netto rok wcześniej i wobec straty netto na poziomie 165 mln zł w pierwszej połowie 2021 r.).

Na koniec 2021 r. budowana przez Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1.608 sklepów, w tym 1.569 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (966 z nich to sklepy franczyzowe, a 603 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture).