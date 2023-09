Mięsne interesy Dino. Jak stoi biznes?

Każdy sklep z szyldem Dino - a jest ich już 2,3 tys. - posiada tradycyjne stoisko mięsne z obsługą. Mięsa i wędliny są dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna, który jest w całości kontrolowany przez Grupę Dino.

Agro-Rydzyna jest jedynym dostawcą świeżego mięsa i głównym dostawcą wędlin do tych marketów. Ponadto spółka pośredniczy w zakupie mięsa drobiowego dla sklepów Dino od dostawców zewnętrznych. Jakie osiąga wyniki?

Agro-Rydzyna oczkiem w głowie Dino

Agro-Rydzyna zanotował za 2022 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 391 948 146,20 złotych. Spółka była rentowna - zysk netto wyniósł 105 473 382,99 złotych. W 2021 r. przychody to 1 527 063 167,33 złotych a zysk 97 017 678,14 złotych.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu. Zakład Agro-Rydzyna zlokalizowany jest w miejscowości Kłoda, blisko siedziby głównej Dino w Krotoszynie. Obiekt będzie rozbudowywany i modernizowany.

Na zakładach mięsnych należących do Dino pojawią się panele fotowoltaiczne

Nakłady inwestycyjne spółki wyniosły w 2022 r. 81 844 tysięcy złotych. Nakłady planowane na rok 2023 roku wynoszą 183 369 tysięcy złotych, spółka planuje nakłady inwestycyjnych na ochronę środowiska w postaci paneli fotowoltaicznych w kwocie 12 000 tys. złotych.

Struktura przychodów Agro Rydzyna

Agro Rydzyna i pomoc z Tarczy Antykryzysowej

W bilansie wykazano uzyskane przez spółkę dofinansowanie z art. 15 gg Tarczy Antykryzysowej. Kwota pomocy wyniosła 6 800 905,65 zł i stanowiła dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za okres od kwietnia do czerwca 2021 roku.

Agro Rydzyna zatrudnia 1,3 tys. osób

zatru.jpg

Dino buduje nowe zakłady mięsne

W marcu br. Dino podało, że chce rozbudować zakład Agro-Rydzyna i wybudować mniejszy zakład w innym regionie.

- Planowane nakłady inwestycyjne na 2023 r. to około 1,3 mld zł, na co w głównej mierze, oprócz rozwoju sieci sklepów, złożą się wydatki na zaplecze logistyczne oraz na rozbudowę zakładu mięsnego Agro-Rydzyna i budowę mniejszego zakładu rozbioru mięsa w innym regionie Polski. Część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną Grupy Dino oraz na zwiększenie mocy

instalacji fotowoltaicznych należących do Dino - napisała spółka w swoim raporcie.

Wiemy, że zakład powstanie w Jastrowiu. Dino zamierza też uruchamiać mniejsze zakłady rozbioru mięsa w okolicy wybranych centrów dystrybucyjnych.