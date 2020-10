Mikroliście z farm wertykalnych zadebiutują w sklepach

fot. materiały prasowe

23 października w 2 sklepach Carrefour w Warszawie: Galeria Mokotów i Arkadia, można kupić

mikroliście z farmy wertykalnej marki Listny Cud. To program pilotażowy sprzedaży roślin w nowym formacie.



Na farmach wertykalnych rośliny uprawiane są pod światłem LED, piętrowo i w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki kontrolowanym warunkom uprawy nie używa się do nich żadnych pestycydów, uprawa jest całoroczna i zużywa 90% mniej wody niż rośliny uprawiane w sposób tradycyjny.

Mikroliście pasują do różnych dań i różnego rodzaju kuchni. Posypujemy nimi zupy, pizze, kanapki albo curry, dodajemy do sałatek czy burgerów a one świetnie podkreślają smak - mówi Matylda Szyrle, prezeska Listnego Cudu. Cena pojedynczej doniczki mikroliści wynosi 6.99 zł. Na początek dostępne są m.in. mikroliście: brokuła, rukoli, czerwonej kapusty, gorczycy i rzodkiewki.