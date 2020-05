Mikromusic w projekcie Winnicy Lidla

Winnicalidla.pl chce zwrócić uwagę na rolę muzyki w krzewieniu kultury picia wina w Polsce, fot. mat. pras.

Muzyka, śpiew i wino… czyli najnowszy projekt muzyczny zespołu Mikromusic, stworzony dla platformy winnicalidla.pl. „Winna” – bo taki tytuł nosi utwór, został w całości napisany i skomponowany przez zespół, a inspirację stanowiło wino. Klip dostępny jest na platformie winnicalidla.pl oraz na kanale YouTube zespołu Mikromusic. Utworu już można także posłuchać na wszystkich serwisach streamingowych.

To pierwszy taki projekt artystyczny, kiedy sieć Lidl Polska zaprosiła do współpracy polską formację, tworząc wspólnie muzyczne dzieło. Winnicalidla.pl w ten sposób pragnie zwrócić uwagę na rolę muzyki w krzewieniu kultury picia wina w Polsce.

– Zawsze jesteśmy otwarci na nowe formy współpracy i kolejne, nietuzinkowe projekty. Bardzo cieszymy się, że tym razem, w celu krzewienia kultury picia wina, wraz z zespołem Mikromusic, stworzyliśmy utwór muzyczny „Winna”. Jest to pierwsze tego typu doświadczenie dla naszej marki i już nie możemy się doczekać reakcji widzów. Jednocześnie bardzo nam miło, że Mikromusic przyjęło nasze zaproszenie do współpracy – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.



Kawałek „Winna” to przekorna zabawa słowem wino, ale także nostalgiczne wspomnienia – długie letnie wieczory i szereg emocji, które dodatkowo są przywoływane przez wino.

Teledysk do utworu „Winna” można znaleźć na kanale YouTube Mikromusic, na stronie https://winnicalidla.pl/o-winach/muzyka-spiew-i-wino.html oraz na platformach streamingowych.

Tekst oraz muzyka do „Winnej” zostały napisane przez Natalię Grosiak oraz Dawid Korbaczyńskiego. Za koncepcję i realizację projektu odpowiada agencja 24/7 Communication. Teledysk oraz scenariusz zostały opracowane przez GPD Agency.



Lidl Polska liczy ponad 700 sklepów.