Mileniasli chcą nawiązywać relacje z markami poprzez technologie

Do 2025 roku milenialsi będą stanowić 75 proc. osób aktywnych na rynku pracy, ich dochody wzrosną, a decyzje zakupowe nadadzą kształt rynkowi usług. Dla firm oznacza to jedno – muszą wdrożyć zmiany, które pozwolą dostosować się do stylu pracy i komunikacji obecnych trzydziestolatków.