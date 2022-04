Miliard zł sprzedaży VRG. W tym roku inwestycje w wirtualne przymierzalnie

Grupa VRG zrealizowała swoje cele na rok 2021: skutecznie odbudowała

sprzedaż, znacznie poprawiła rentowność i jednocześnie polepszyła swoją płynność finansową.

Optymalizacja salonów

- Obietnice zostały spełnione mimo tego, iż w 2021 roku Grupa VRG i cała polska gospodarka mierzyły się z negatywnymi skutkami sytuacji epidemicznej zapoczątkowanej rok wcześniej globalną pandemią

COVID-19. Na osiągnięcie sprzedaży na poziomie ponad 1 mld zł, czyli celu Grupy VRG na 2021 rok, złożyły się korzystne tendencje zarówno w sprzedaży w salonach stacjonarnych jak i online. Na wzrost sprzedaży w salonach stacjonarnych pozytywny wpływ miała odbudowa popytu konsumenckiego towarzysząca rosnącemu poziomowi wyszczepienia w Polsce. Po administracyjnym zamknięciu salonów stacjonarnych w styczniu oraz od 20 marca do 4 maja, obserwowaliśmy bardziej dynamiczny niż rok wcześniej powrót do życia społeczno-gospodarczego, co pozytywnie wpłynęło na traffic w naszych salonach. Dynamiczne wzrosty sprzedaży stacjonarnej miały miejsce mimo prowadzonej optymalizacji sieci salonów. 2021 rok Grupa VRG zamknęła siecią 550 salonów w 106 miastach w całej Polsce, operując na 52,3 tys. mkw. powierzchni - napisał w liście do akcjonariuszy Jan Pilch, p.o. prezesa zarządu.

Jednocześnie, po rekordowym 2020 roku, dobrze radziła sobie

również sprzedaż internetowa, której udział w sprzedaży Grupy VRG w 2021 roku wyniósł 18,2%.

Segment odzieżowy i jubilerski na fali

Mocne trendy sprzedażowe zauważalne były w obu segmentach działalności Grupy VRG: odzieżowym i jubilerskim. Przychody segmentu odzieżowego wyniosły 569,6 mln zł, rosnąc o 14% rok do roku. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży miały miejsce pomimo kontynuacji optymalizacji sieci salonów stacjonarnych (ich powierzchnia spadła o 2,6% rok do roku), pokazując

słuszność koncepcji omnichannelowej. Ważnym elementem ewolucji sieci stacjonarnej był nowy format salonów marki Wólczanka, który swoją premierę miał w maju 2021 roku, oraz marki Vistula, który został uruchomiony w grudniu 2021 roku. Oba koncepty charakteryzują się znacząco większym metrażem, umożliwiającym atrakcyjną ekspozycję całego aktualnego asortymentu marek.



Odporność na pandemiczną rzeczywistość w 2021 roku pokazał segment jubilerski, którego przychody w 2021 roku wyniosły 500,3 mln zł, co stanowi 42% wzrostu rok do roku. Pozytywnie na sprzedaż wpłynął również rozwój powierzchni handlowej (ponad 3% wzrostu rok do roku), wspartej otwarciami salonów franczyzowych.

VRG poprawia marżę

- Dynamiczne wzrosty sprzedaży Grupy VRG zostały osiągnięte przy wyższej marży brutto na sprzedaży, której poprawa była jednym z celów zarządu na 2021 rok. Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2021 roku wyniosła 53,1%, rosnąc aż o 4,2 p.p. rok do roku. Tak dobry wynik uzyskano ze względu

na optymalizację polityki rabatowej w obu segmentach biznesowych. Pracy nad rentownością towarzyszyło również utrzymanie efektywności kosztowej. W 2021 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu stanowiły łącznie 43,4% sprzedaży Grupy VRG, spadając aż o 5,4 p.p. W rezultacie, Grupa VRG zanotowała zysk operacyjny w wysokości 97,5 mln zł w 2021 roku w porównaniu do 11,9 mln zł straty w okresie porównywalnym. Zysk netto Grupy VRG w 2021 roku wyniósł 66,3 mln zł, notując znaczący wzrost w

odniesieniu do 39,9 mln zł straty w 2020 roku. Pracy nad rentownością towarzyszyły również działania poprawiające efektywność wykorzystania kapitału obrotowego. W rezultacie, na koniec 2021 roku poziom środków pieniężnych Grupy VRG przekroczył zadłużenie odsetkowe o 42,0 mln zł, stanowiąc bardzo dobrą bazę do dalszego rozwoju w 2022 roku - wyjaśnia Jan Pilch.

Wojna w Ukrainie a cele VRG

Celem jest kontynuacja pozytywnych działań w 2022 roku. Zarząd na bieżąco będzie monitorował wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na popyt konsumencki w kraju i elastycznie dopasowywał swoje działania.

- Na moment rozpoczęcia konfliktu Grupa VRG nie prowadziła sprzedaży zarówno stacjonarnej jak i internetowej ani w Rosji, ani w Ukrainie.

Celem zarządu na 2022 rok jest dalszy dwucyfrowy wzrost przychodów Grupy w oparciu o omnichannel. Planujemy 3% wzrost powierzchni stacjonarnej, która na koniec bieżącego roku powinna zbliżyć się do 54 tys. mkw. Sprzedaż internetową powinny wesprzeć aplikacje sprzedażowe trzech marek VRG, jak również wirtualne przymierzalnie i rozszerzone możliwości odbioru i zwrotu naszych towarów. Kontynuowane będą również prace nad dalszą poprawą marży brutto na sprzedaży, w szczególności w

segmencie odzieżowym - ujawnia Jan Pilch.