Milion złotych na rozwój projektu z wykorzystaniem konopi siewnych

Powołana niedawno do życia spółka East Hemp Proteins ma zająć się stworzeniem wysokoprocentowego izolatu białka roślinnego. Otrzymane fundusze posłużą do rozwijania technologii pozyskiwania z konopi skoncentrowanych protein o wysokiej zawartości aminokwasów.

- Z uwagi na coraz wyższe koszty klimatyczne i etyczne pozyskiwania białka pochodzenia zwierzęcego, widzimy ogromne zainteresowanie wegańskimi źródłami białka na światowych rynkach. Nasza ekspertyza w zakresie uprawy i przetwarzania konopi w naturalny sposób skierowała nas w stronę pozyskiwania białka z konopi włóknistych - mówi prezes East Hemp Group Piotr Pietras.

Wartość rynku przekroczy 21 mld dolarów

Według analiz zleconych przez firmę Cargill w ciągu najbliższych 3-4 lat, białko pochodzenia roślinnego będzie stanowić 10% całkowitego rynku białka. W kolejnych latach ten udział będzie nadal rósł, a według agencji badawczej Meticulous, w 2027 roku przewidywana całkowita wartość rynku białka roślinnego przekroczy 21 mld dolarów. Obecnie białko roślinne otrzymywane jest głównie z soi, zbóż i roślin strączkowych. Dołącza do nich konopia siewna, która stanowi doskonałe źródło białka. Jest to kolejny sposób na wykorzystanie tej wyjątkowo uniwersalnej rośliny, która dotąd tradycyjnie była wykorzystywana do pozyskiwania włókna i oleju, a ostatnio znajduje liczne zastosowania medyczne dzięki zawartym w niej kannabinoidom.

Lubelska spółka planuje w najbliższym czasie pozyskać kolejne rundy finansowania, a także nie wyklucza akwizycji podmiotów już obecnych na polskim i europejskim rynku konopnym.