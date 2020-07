Mimo epidemii w I kw. ceny produktów FMCG nie wzrosły, ale już kwiecień i maj przyniósł zwyżki

- Analiza pierwszego kwartału pokazała też, że sama epidemia nie wpłynęła na wzrost cen produktów żywnościowych, środków czystości i higienicznych wywołany zwiększonymi zakupami. Jako Grupa Eurocash apelowaliśmy do producentów o to, żeby skupić się na utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw i nie zmieniać cen. I to się udało. Dopiero lockdown w kwietniu i maju zmusił niektórych dostawców do wzrostu cen na skutek wyższych kosztów produkcji. Ale skalę tych zmian będziemy mogli ocenić w drugiej edycji tegorocznego rankingu, który obejmie dane za drugi kwartał tego roku – mówi Dominik Kasperek, dyrektor zakupów centralnych Grupy Eurocash.

Jak wynika z najnowszej edycji rankingu „Równi w Biznesie”, opracowywanego przez Grupę Eurocash oraz Polską Izbę Handlu, w przeddzień epidemii najrówniej wszystkie rodzaje sklepów traktowali najwięksi producenci m.in. makaronów i środków do prania. Oznacza to, że produkty takie jak makarony Lubella lub EkMak albo proszki do prania Persil, E, Ariel lub Vizir można było znaleźć w dyskontach, supermarketach i sklepach niezależnych w podobnym wyborze i za porównywalną cenę.

Publikowany od 2017 roku ranking „Równi w Biznesie” analizuje zarówno ceny, ale również dystrybucję do różnych kanałów sprzedaży, udziały rynkowe, kontrybucję sklepów mało- i wielkopowierzchniowych do wzrostów sprzedaży oraz obecność dedykowanych produktów w poszczególnych rodzajach sklepów. Badanie zostało zrealizowane na podstawie posiadanych danych Nielsena za okres kwiecień 2019 – marzec 2020.

Co ważne, w pierwszym kwartale tego roku zrównoważone strategie stosowali nie tylko mniejsi producenci, ale również liderzy sprzedaży w kilkunastu innych kategoriach produktowych. Pozytywnie wyróżnili się najwięksi w Polsce producenci: piwa, wódki, konserw rybnych, musztardy, kawy, chipsów i popcornu, czekolady, herbaty, środków higieny intymnej i pasty do zębów. Według organizatorów rankingu, równe traktowanie wszystkich sklepów zachęca konsumentów do częstszego robienia zakupów tam, gdzie mają najbliżej, czyli bardzo często w sklepach lokalnych. Na dodatek zainteresowanie tymi sklepami jeszcze bardziej wzrosło po wprowadzeniu w Polsce w połowie marca br. zakazu przemieszczania się.

– Zwiększone zakupy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i później samej epidemii pokazały, jak duży potencjał sprzedażowy ma rynek sklepów niezależnych – mówi Dominik Kasperek. – Dlatego cieszy nas to, że w kategoriach chętnie kupowanych na zapas wysoko w rankingu są liderzy swoich rynków. Widzimy, że ich zrównoważone strategie są często kopiowane przez mniejszych producentów. Szkoda jednak, że nie dotyczy to wszystkich kategorii produktowych – dodaje.

Gorzej dla konsumentów wyglądała sytuacja na rynkach aż 21 kategorii produktowych. Na przykład na rynku mleka, które chętnie było kupowane w marcu na zapas, w czołówce rankingu spośród trzech największych polskich dostawców znalazł się tylko Mlekpol, a na rynku ryżu największy jego dostawca w Polsce zajął dopiero 6. miejsce. Całe podium rankingu producentów ryżu zajęli mniejsi gracze, którzy wyraźnie bardziej koncentrują się na zrównoważonej ofercie we wszystkich sklepach niż liderzy rynku. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku: masła i margaryny, dżemów, serków słodkich i homogenizowanych, śmietany, słodkich wypieków oraz soków i napojów niegazowanych.

Co ciekawe, średnie ceny na rynku papieru toaletowego, który w marcu należał do jednej z najlepiej sprzedających się kategorii produktowych, były jednymi z najmniej zróżnicowanych wśród wszystkich analizowanych 35 kategorii produktowych, mimo że ten rynek, ze względu na oferty specjalne i faworyzowanie dyskontów przez największych producentów, trudno uznać za zrównoważony.