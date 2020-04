Minister finansów dla wnp.pl: Możliwe 5 proc. deficytu budżetowego

fot. minister Tadeusz Kościński

- Stan finansów państwa jest stabilny. Nie wiem czy można powiedzieć, że dobry... Mieliśmy w styczniu nadwyżkę o 3 mld zł, ale w lutym było już 6 mld deficytu. Podobnie było też w marcu. Na ten moment deficyt sięga 9 mld złotych. Pewnym jest, że będzie się pogłębiał – mówi specjalnie dla WNP.PL Tadeusz Kościński, minister finansów.

W „Rządowej ławie pytamy szefa resortu finansów o stan kasy państwa po ponad miesiącu ostrej walki z pandemią.

Czy odejście wiceministra Leszka Skiby w tym momencie może zachwiać pracą ministerstwa? - Nie ma jednej „gwiazdy”. Ja też nią nie jestem. Jesteśmy zgraną ekipą – mówi Kościński.

Minister twardo: nie będzie uwolnienia VAT na split-payment ani zniesienia podatku Belki.

Nie ma jeszcze decyzji o terminie nowelizacji budżetu państwa. Minister Kościński dalej podtrzymuje, że zmiany w ustawie będą, ale dopiero w okolicach lipca lub sierpnia.

- Myślę, że to nie będzie mały deficyt. Na początku roku budżet był zbilansowany. Obecnie mamy zamiar wykorzystać wszystkie możliwości, by „pompować” pieniądze w gospodarkę, żeby ją rozkręcić – dodaje.

Po trzech pierwszych miesiącach budżet ma dziurę w wysokości 9 mld złotych i pewne jest, że po podliczeniu kwietnia ta kwota zdecydowanie urośnie.

- Nie wykluczam nawet 5 proc. deficytu. Najważniejsze dla nas jest teraz zdrowie naszych obywateli. Wykorzystamy wszystkie pieniądze, żeby tak było – tłumaczy obecną politykę resortu Tadeusz Kościński.



Prognozy wskaźników makro w przyszłym tygodniu

Przed weekendem majowym poznamy kluczowy dla gospodarki dokument, który kończy przygotowywać Ministerstwo Finansów.

- Musimy złożyć plan konwergencji do końca kwietnia. W przyszłym tygodniu ten dokument trafi do akceptacji Rady Ministrów – mówi minister Kościński.

Plan określi wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

Bez szybkiego otwierania gospodarki

- Zbyt szybkim otwieraniem gospodarki możemy sobie zaszkodzić – jeśli pandemia wróci, to ponowny lock down będzie nas kosztował zdecydowanie więcej – oto komentarz szefa resortu finansów do pierwszego etapu uwalniania obostrzeń związanych z walką z pandemią.

Wiele wskazuje, że rząd odchodzi w tej operacji od podejścia „branżowego” - i jeszcze bardziej decydować będą statystyki związane z COVID-19.

- Rozważamy, jako rząd, otwieranie gospodarki tam, gdzie powiaty są „czyste”. W ten sposób łatwiej kontrolowalibyśmy sytuację; ponowny wzrost zachorowań w powiecie to decyzja o "przymknięciu" lokalnej gospodarki. Myślę, że zmierza to do tego rozwiązania, ale finalne decyzje nie zostały podjęte – tłumaczy minister Kościński.

Cały wywiad