Ministerstwo Rozwoju: Nie ma podstaw do zawieszenia zakazu handlu w niedziele

fot. shutterstock

Branża handlowa chciałaby, aby rządzący zawiesili przepisy zakazujące handel w niedziele. Niestety, ministerstwo rozwoju uważa, że obecnie nie ma podstaw do takich działań.

Poseł Ireneusz Raś wystosował do prezesa Rady Ministrów interpelację w której pytał o czasowe zawieszenie obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Poseł napisał, że w pakiecie antykryzysowym w czasie trwania pandemii nie przewiduje się otwierania w niedziele niehandlowe sklepów dla klientów, używając argumentu, iż przywrócenie sprzedaży wymagałoby dodatkowej nowelizacji przepisów, na którą musiałoby zezwolić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego poseł zaapelował do premiera o przygotowanie nowelizacji przepisów, które pozwolą po zniesieniu stanu epidemii przywrócić handel w niedziele do końca 2020 roku. Jego zdaniem rozwiązanie to uchroni firmy przed ogłoszeniem upadłości, a pracownikom pomoże w utrzymaniu miejsc pracy.

- Argumentem przemawiającym za przywróceniem handlu w niedziele jest stanowisko wielu organizacji pracodawców, które wskazują, iż rozwiązanie to spowoduje zmniejszenie zagęszczenia wśród kupujących, czego efektem będzie bezpieczna odległość miedzy osobami w placówkach handlowych, i umożliwi wpuszczanie do nich większej liczby osób, a nie jak do tej pory - po kilka - przekonywał poseł.

Odpowiedz na interpelację przygotował sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Czytamy w niej: (...) Ministerstwo Rozwoju na bieżąco monitoruje sytuację polskich przedsiębiorców wywołaną skutkami pandemii koronawirusa. Podejmowane działania, których efektem są ustawy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową, mają na celu złagodzenie negatywnych skutków epidemii dla polskiej gospodarki – zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Dwa główne cele przyjętych instrumentów wsparcia biznesu to utrzymanie płynności finansowej firm i utrzymanie zatrudnienia. Jednocześnie należy podkreślić, że funkcjonujące już rozwiązania nie są ostatecznym zestawem instrumentów wsparcia dla polskiej gospodarki. Jednak na obecnym etapie – w ocenie Ministerstwa Rozwoju – nie ma podstaw do zawieszenia zakazu handlu w niedziele. Niemniej jednak resort ten pozostaje w kontakcie z przedstawicielami różnych branż, organizacji pracodawców i pracowników i analizuje przekazywane przez nich uwagi, sugestie, postulaty. Obecnie Ministerstwo Rozwoju nie odrzuca kategorycznie żadnych potencjalnych rozwiązań, lecz przygląda się sytuacji i w zależności od pojawiających się problemów, będzie podejmować dalsze działania i wprowadzać kolejne instrumenty wsparcia".

Z danych zawartych w informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 16 marca do 15 kwietnia wpłynęło 1 460 wniosków o zawieszenie działalności w dziale 46 PKD (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi) oraz 7 963 wnioski w dziale 47 PKD (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi). Rejestr CEIDG obejmuje osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych.