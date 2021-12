Mintel: Cena etycznej żywności największą barierę zakupową

Kiedy mowa o zakupach produktów spożywczych z etycznym przesłaniem, np. z logo Fairtrade lub organicznych, największy opór wobec wyższych cen można zaobserwować wśród konsumentów we Francji – aż 42% francuskich konsumentów przyznaje, że nie kupuje tego typu produktów z powodu ich zbyt wysokiej ceny.

Czynnik ten ma duże znaczenie także dla konsumentów w Polsce, przy czym odsetek odpowiedzi twierdzących wynosi na tym rynku 37%.

Badanie firmy Mintel pokazuje, że większa transparentność może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż. Znaczny odsetek konsumentów we Włoszech (69%) i w Polsce (64%) uważa, że do częstszych zakupów etycznej żywności skłoniłaby ich jasna informacja na temat tego, na co tak naprawdę przeznaczana jest marża doliczana do ceny produktu.

Produkty etyczne droższe, ale lepszej jakości

Chociaż koszt jest dla Europejczyków głównym problemem, konsumenci przyjmują do wiadomości, że etyczne produkty spożywcze są dobrej jakości. Jedynie co dziesiąty konsument w Europie (12% w Niemczech i 10% w Polsce) nie widzi różnicy w jakości produktów oznaczonych jako etyczne w porównaniu do produktów bez takiego certyfikatu.

Europejscy konsumenci zasadniczo zgadzają się co do tego, że mają wpływ na środowisko poprzez wybór określonej żywności i napojów. O znaczeniu etyki dla wizerunku marki świadczy fakt, że niemal jedna trzecia (33%) konsumentów w Niemczech zdecydowała się zrezygnować z kupowania produktów od firm, które postępują nieetycznie – w Polsce taką decyzję podjęło aż 43% konsumentów.

- Spowolnienie gospodarcze wywołane przez pandemię COVID-19 oznacza, że marki etycznej żywności, czyli między innymi produktów organicznych lub z logo Fairtrade, nie mogą spocząć na laurach. W warunkach ekonomicznej niepewności konsumenci coraz bardziej kontrolują swoje wydatki i redefiniują pojęcie wartości, dlatego będą oczekiwać faktów i informacji, które uzasadnią wyższą cenę etycznej żywności i napojów. Ponadto przyjęcie przez marki szerszej perspektywy etycznej, na przykład poprzez zapewnienie pracownikom i dostawcom lepszych warunków pracy czy wspieranie lokalnej gospodarki, może przekonać konsumentów do płacenia wyższej marży za etyczną żywność w potencjalnie trudnych czasach - mówi Katya Witham, global food&drink analyst.