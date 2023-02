Mintel: Globalne trendy w opakowaniach na 2023 rok

- Decyzja o zastosowaniu analizy PESTEL została podjęta w oparciu o fakt, że obecnie istnieje wiele niezwykłych czynników zewnętrznych wpływających na innowacyjność i łańcuch dostaw opakowań. Presja z punktu widzenia ochrony środowiska, konflikt na Ukrainie, globalna inflacja, kwestie społeczne, wyzwania prawne, rozszerzona odpowiedzialność producenta oznaczają, że opakowania mają trudniejszą drogę wejścia na rynek – mówi współautor raportu David Luttenberger, CPPL, Global Packaging Director agencji badania rynku Mintel. - Format PESTEL pozwala nam zwięźle zidentyfikować możliwości i przedstawić jasne zalecenia sprzedawcom detalicznym, właścicielom marek i producentom opakowań - dodaje.

Czynniki ekonomiczne wpływające na opakowania

Niepewność gospodarcza i związany z nią wzrost kosztów towarów zmusiły konsumentów do ponownego przemyślenia budżetów i wydatków. We wszystkich kategoriach produktowych marki wykorzystują komunikatory, technologię i strategie sprzedaży detalicznej, aby pokazać konsumentom, w jaki sposób opakowania mogą nadwyrężyć ich budżet i wpływać na cenę.

- Konsumenci będą oczekiwać od marek pomocy w przezwyciężeniu stresu ekonomicznego dzięki produktom i opakowaniom, które wiążą się z możliwościami zakupowymi i odzwierciedlają wartość bez kompromisów. Oferowanie opakowań, które reprezentują propozycje akceptowalnej ceny, bez uszczerbku dla jakości, wygody, świeżości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za środowisko będzie wyróżnikiem w 2023 r. i później – ocenia David Luttenberger.

Czynniki społeczne wpływające na opakowania

Konsumenci chcą wiedzieć więcej o produktach, które kupują i markach, które je produkują. Zwracają uwagę na kwestie niedoborów żywności i etycznego jej pozyskiwania, czy na odpowiedzialne użytkowanie wody i gruntów rolnych. Oprócz osiągnięć, marki i producenci opakowań muszą rzetelnie informować o swoich słabościach. Konsumenci dążą do przejrzystości, poprzez lepsze etykietowanie i oznakowanie produktów, zwracają też uwagę na to, co one wnoszą dla większego dobra.

- W przyszłości opakowania będą tworzyć kapitał marki, który w coraz większym stopniu obejmuje kapitał społeczny i środowiskowy. Konsumenci chcą usłyszeć, co firmy mają do powiedzenia na kontrowersyjne tematy związane z różnorodnością, integracją i równością – wyjaśnia David Luttenberger.

Czynniki prawne wpływające na opakowania

- Uchwalono niezliczone przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed oszukańczymi praktykami biznesowymi. Nowe przepisy, dotyczące stosowania tworzyw sztucznych i materiałów przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska, a także ochrony zdrowia ludzi i planety, będą miały ogromny wpływ na konsumentów. Aby wyprzedzić konkurencję, firmy muszą kontrolować obecne i przyszłe przepisy dotyczące tworzyw sztucznych, PFAS i EPR – zwraca uwagę Global Packaging Director w Mintelu.

Konsumenci będą popierać prawodawstwo korzystne dla środowiska. Ich poparcie pobudzi dodatkowe zakazy, które wywrą dużą presję kosztową na producentów dążących do spełnienia standardów i znalezienia odpowiednich, czasem dzięki bardziej kosztownym rozwiązaniom.

Raport 2023 Global Packaging Trends

Raport 2023 Global Packaging Trends omawia również wpływ branży opakowaniowej na globalne trendy w branży spożywczej, kosmetycznej i higieny osobistej oraz chemii gospodarczej w 2023 r. oraz perspektywy na przyszłość opakowań w tych branżach.

- Czynniki makro wpływające na opakowania są uniwersalne we wszystkich kategoriach zastosowań. Sposób, w jaki nowe wyzwania wpłyną na opakowania w poszczególnych branżach jest różny, ale dane, spostrzeżenia i zalecenia ekspertów odnoszą się do wszystkich kategorii, formatów opakowań i rynków regionalnych – zaznacza David Luttenberger.

Trendy w opakowaniach żywności i napojów

Chociaż koszty utrzymania rosną na całym świecie, konsumenci nie będą motywowani wyłącznie niskimi cenami w 2023 r. Znajdą wartość w niedrogim jedzeniu i napojach, które – oprócz gwarantowania wartości odżywczych - reprezentują przejrzystość i uniwersalność.

- Producenci opakowań muszą przekazywać jasne informacje o wartości odżywczej oraz zapewniać wydajne porcjowanie, a potem przygotowywanie produktu. Przejrzyste projekty opakowań, które podkreślają naturalne składniki i korzyści zdrowotne, wyróżnią się zwracając uwagę kupujących. W przyszłości marki, które chcą być zaufanymi partnerami w kuchni, muszą brać pod uwagę zużycie energii i dostarczać opakowania, które umożliwiają energooszczędne gotowanie – komentuje Luttenberger.

Trendy w opakowaniach kosmetycznych i higieny osobistej

Po pandemii konsumenci oczekują zmian, odpowiedzialności społecznej i zorientowania na wartości od marek w sklepach i handlu online. Producenci opakowań muszą dostarczać takie cechy fizyczne, emocjonalne, wizualne, cyfrowe i środowiskowe, które korespondują ze zmieniającym się stylem życia konsumentów.

- Opakowania pozostają nie tylko stałą, ale integralną częścią doświadczeń konsumentów związanych z kosmetykami — dzięki nowym, odpowiedzialnym ekologicznie strukturom i materiałom, systemom dozowania umożliwiającym wykorzystanie 100% produktów, informowaniu o atrybutach ekologicznych, czy przekazywaniu informacji o wartościach marki. Firmy muszą tworzyć strategie, które obejmują technologie opakowań nowej generacji, aby łączyć się z konsumentami w handlu detalicznym, w domu i we wszystkich kanałach, które preferują - tłumaczy współautor raportu.

Trendy w opakowaniach do artykułów gospodarstwa domowego

- Wewnętrzna koncentracja na sobie i planecie przeplata się z oszczędzaniem pieniędzy. Ta triada sił stworzyła nowe możliwości, które na nowo zdefiniują odpowiedzialność i wartości. Firmy muszą inwestować w innowacje, które optymalizują takie parametry, jak wydajność kostki, redukcja wagi, zarządzanie materiałami, wydłużony okres przydatności do spożycia oraz scenariusze końca lub drugiego życia produktu – podkreśla David Luttenberger.

Kluczem do dostarczenia nowej generacji opakowań do pielęgnacji gospodarstwa domowego będzie prosta konstrukcja, wygodne dozowanie i wyraźnie pokazywanie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.