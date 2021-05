Mintel: Już 15 proc. nowości to produkty wegańskie

28 proc. Polaków deklaruje, że ogranicza ilość mięsa w diecie, fot. shutterstock

W Polsce, w okresie 5 lat do kwietnia 2021 r., udział nowości w kategorii żywności i napojów z oświadczeniem "wegański" zanotował wzrost z 2% do 15% – mówi Honorata Jarocka Senior Food and Drink Analyst Mintel.

– Postrzegana jako styl życia przez rosnące grono konsumentów "roślinność" stała się ciekawym oknem możliwości dla marek spożywczych – oknem możliwości z długim "terminem przydatności". Czerpiąc z mody na weganizm, wegetarianizm, a także coraz częściej fleksitarianizm, "roślinność" reprezentuje bardziej "włączający" typ pozycjonowania produktów, który atrakcyjny jest dla szerokiego grona konsumentów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst Mintel.

Jak wynika z danych konsumenckich Mintel, 22% Polaków wskazuje, że zawartość warzyw i owoców jest dla nich ważnym czynnikiem zakupowym. 28% Polaków, którzy starają się jeść zdrowo deklaruje, że ogranicza ilość mięsa w diecie. Na rynku niemieckim jest to już 46% respondentów.

