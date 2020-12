Mintel: Marki napojów powinny podkreślać korzyści zdrowotne

Napoje z wit. D to dobry produkt na obecne czasy, fot. Mintel GNPD

Pandemia koronawirusa zachwiała zaufaniem kupujących, zmuszając ich do ostrożniejszego gospodarowania domowym budżetem. I chociaż już przed wprowadzeniem restrykcji widać było wśród konsumentów rosnące zainteresowanie zdrowym odżywianiem się i dbaniem o dobre samopoczucie, kwestie te stały się obecnie jeszcze ważniejsze - uważają analitycy firmy Mintel.

Zmiany oznaczają, że konsumenci mają nowe zestawy potrzeb. Zdaniem ekspertów Mintela, marki napojów powinny skorzystać z tej okazji oferując bardziej opłacalne formaty i podkreślając korzyści zdrowotne, za które warto więcej zapłacić. Grupą szczególnie skłonną do szukania sposobów na poprawę zdrowia całej rodziny przy mniejszych wydatkach będą rodzice. Mintel podaje kilka przykładowych marek, które trafiłby teraz ze swoim produktem.



Po recesji w latach 2008-2009 marka Innocent wypuściła na rynek napój Strawberries & Banana Smoothie w dużym opakowaniu 1,25 l – to dokładnie ten rodzaj produktu, który sprawdziłby się teraz.

W odpowiedzi na problem ograniczonego kontaktu ze światłem słonecznym, który dotyka pracowników pracujących z domu, firma Al Ain Food & Beverages ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadziła na rynek wodę Agthia Al Ain Plus Water z dodatkiem witaminy D. Woda ta sprzedawana jest w korzystnych cenowo zestawach 12 szt. x 500 ml.

Zdaniem Mintela marki powinny też oferować napoje pomagające konsumentom poradzić sobie z mentalnymi wyzwaniami związanymi z lockdown’em.

Focus Espresso + Vanilla to botaniczny napój na bazie kawy z dodatkiem miodu, oferowany przez brytyjską markę Meda. Zawiera rozmaryn, który korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację, żeń-szeń, który zwiększa zdolności poznawcze i likwiduje poczucie zmęczenia, oraz kawę espresso będącą naturalnym źródłem kofeiny.



Jedną z kluczowym grup docelowych są konsumenci z pokolenia Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2007. Ci młodzi dorośli odczuwali zwiększony niepokój już przed pandemią i towarzyszącymi jej restrykcjami, przy czym źródeł tego lęku należy szukać we wszechobecnych smartfonach i mediach społecznościowych. Ograniczenia wynikające z zamknięcia tylko nasiliły ich lęki, dlatego należy zaproponować im napoje, które ukoją ich nerwy i poprawią samopoczucie.



Jednym z takich produktów jest woda gazowana Recess Pom Hibiscus. Woda ta jest dostępna na rynku amerykańskim i zawiera ekstrakt z konopi oraz adaptogeny. Według producenta pomaga zachować równowagę i jasność umysłu, przynosząc spokój i opanowanie.

Marki skłaniające się ku bardziej niszowym trendom powinny zaoferować coś, co będzie ekwiwalentem krótkiego wypadu do spa na zabieg odmładzający – być może napój, którzy przywróci blask zmęczonej skórze. Produkty takie jak Beauty & Go Skin Brilliance Bioactive Beauty Drink hiszpańskiej firmy AMC Juices zawierające przeciwutleniacze MacroAntioxidants, kolagen i kwas hialuronowy dokładnie trafiają w tę niszę.