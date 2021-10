Mintel: Na eko fali rosną kosmetyki w kostkach

Zmiany klimatu i pandemia COVID-19 utwierdziły konsumentów w przekonaniu, że swoim zachowaniem mają realny wpływ na planetę, motywując ich do refleksji nad produktami i usługami, z których korzystają.

Dla pewnej grupy ekoświadomych konsumentów produkty w postaci stałej są atrakcyjnym wyborem dzięki ograniczeniu ilości materiałów opakowaniowych i mniejszemu zużyciu wody podczas produkcji, jednak istotne jest, aby marki kosmetyczne utrzymywały wysokie zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonej produkcji.

Zrównoważone zalety stałych formatów w kategorii BPC

Marka sklepów detalicznych Boots z Wielkiej Brytanii wypuściła na rynek kostkę mydła opracowaną we współpracy z BBC Earth, wykorzystując popularność produkcji dokumentalnych tego kanału wśród konsumentów – i w ten sposób nadając swojej inicjatywie stempel wiarygodności. Z kolei produkty marki Unbottled we Francji i B.O.B Bars Over Bottles w Brazylii to najnowsze przykłady tego, jak stosunkowo nowi gracze na rynku mogą włączyć proekologiczny przekaz w branding marki, aby wyróżnić się na rynku formatów stałych.

Rynek jest gotowy na więcej kreatywnych innowacji, które będą potrafiły pożenić wygodę formatów płynnych z ekologicznością formatów stałych bez użycia plastiku, jednocześnie podkreślając ekonomiczność takiego rozwiązania. SOAPBOTTLE ilustruje to podejście dzięki prototypowemu „pojemnikowi” z wydrążonej kostki mydła napełnionej płynem do mycia. Po opróżnieniu pojemnik można nadal stosować jak tradycyjną kostkę mydła.

Obawy dotyczące higieny

Badania konsumenckie przeprowadzone przez firmę Mintel pokazują, że higieniczność rozwiązania jest głównym czynnikiem wywołującym opór wobec formatów stałych – w USA niemal połowa użytkowników mydeł i produktów do kąpieli i pod prysznic uważa, że mydło w kostce jest mniej higieniczne od mydła w płynie dozowanego z butelki. Marki próbują więc na różne sposoby rozwiać obawy konsumentów odwołując się do trendów w sektorze beauty. Dostępna na całym świecie kostka myjąca Gallinée Cleansing Bar została opracowana na bazie prebiotyków i kwasu mlekowego, przez co odżywia skórę i chroni dobrą florę bakteryjną, jednocześnie umożliwiając pozbycie się bakterii patogennych. Marka wykorzystała więc trend zainteresowania mikrobiomem, aby pokonać obawy dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia skóry.

Ekologia także w produktach jednorazowego użytku